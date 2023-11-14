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≡ Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как планируют решить проблему нехватки мест в школах и детсадах в старых районах Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47968
Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как планируют решить проблему нехватки мест в школах и детсадах в старых районах Костаная
Отправлено: 14.11.23 - 19:05
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В 19 школах Костаная есть дефицит мест. А в очереди на детский сад стоят 3 222 ребенка. Частично проблема решается за счет строительства новых школ и детских садов. Но в центре и старых районах города приходится искать более креативные решения.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
441
Re: Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как...
Отправлено: 14.11.23 - 19:05
#1
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Так,с
1.Детсад в микрорайоне 9 дом 4Б, частные квартиры
2.Детсад на Маяковского 107 военкомат
3.Детсад на Строительная 6/1 баня, салон красоты
4.Детсад Кобланды 40А - 2ое отделение полиции

Может Марата за ручку провести, показать?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33762
Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как планируют решить проблему нехватки мест в школах и детсадах в старых районах Костаная
Отправлено: 14.11.23 - 19:13
#2
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Цитата:
Ильяс:
Может Марата за ручку провести, показать?

Ты у меня спрашиваешь?
Конечно отведи, что зря писать то тут исподтишка..
Ты и к нам во двор даже не пришел, хотя как грозился..
Ответ - не верю, что на что то ты способен.
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