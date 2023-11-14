Отправлено: - 19:13

Ильяс:

Может Марата за ручку провести, показать?

Цитата:Ты у меня спрашиваешь?Конечно отведи, что зря писать то тут исподтишка..Ты и к нам во двор даже не пришел, хотя как грозился..Ответ - не верю, что на что то ты способен.