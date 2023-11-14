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≡ Киш - возможны варианты, но всегда вкусно - На этот раз открытый французский пирог был испечен с брокколи и рыбой
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47968
Киш - возможны варианты, но всегда вкусно - На этот раз открытый французский пирог был испечен с брокколи и рыбой
Отправлено: 14.11.23 - 13:18
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Готовил наш кулинар, Ночной Дозор довольно часто делится рецептами разной выпечки. На этот раз - пирог, в начинку которого входит капуста. Брокколи, по словам кулинара, дома у него не все жалуют. Но в комбинации с рыбой и сливочной заливкой съели ее с удовольствием.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33762
Re: Киш - возможны варианты, но всегда вкусно - На этот раз...
Отправлено: 14.11.23 - 13:18
#1
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Ну очень вкусно..
Моя не поймет что такое заливка
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3424
Re: Киш - возможны варианты, но всегда вкусно - На этот раз...
Отправлено: 14.11.23 - 18:36
#2
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Почему с полезной начинкой всегда нужно упоминать , не очень вкусно. По моему надо выбирать,либо 100 лет полезной жизни, либо 60 натощак и так вкусно!!!
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