Re: Квартира посуточно: как правильно найти и снять

Отправлено: - 12:49

Хлопотное дело и сдавать и снимать квартиру посуточно. Первым вдвойне тяжело потому что народ всякий бывает: наркоманы, любовники, групповуха и другие полуадекватные люди. Вторым могут предъявить за сломанный кран или треснутое стекло. У меня однажды унесли бильярдные шары....