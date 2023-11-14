Re: 68% казахстанцев живёт на доходы до 150 тысяч тенге в месяц...

Отправлено: - 12:36

Это на семью или на одного человека?

Например у меня доход 300 тысяч.

Но нас пять человек.

Делим на пять, получается я попадаю в категорию 50-100 тысяч тенге?