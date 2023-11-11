Отправлено: - 13:22

Kairat stayer:

Недавно обсуждали, что Тайота и другие мегаавтоконцерны из России уходят, автор заметки отмечал, что убегают.

Maks2507:

Как читал, местная составляющая ныне больше 50 процентов. Накася выкуси.

[Исправлено: Kairat stayer, 14.11.2023 - 13:29]

Цитата:Из данной ветки, смотрю, форумчане тоже убежали, возможно скоро прибегут обратно 😂😂😂.Цитата:Посмотрим по анонсированной КИА, какая местная локация будет. Отмечают, что только в локационном центре, якобы будут работать 800 сотрудников. Как говорится, чтобы не получилось: хренморкове потыкваси или хотели, как лучше, а получилось как всегда, как говорят критики-читатели и писатели.Друзья, на завтра, очередной мем анонсирую. Главными героями будут: Шурик, Балбес и Джабраил из фильма "Кавказская пленница", ждите-бамбарбия киргуду!