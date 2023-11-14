Отправлено: - 13:18

Готовил наш кулинар, Ночной Дозор довольно часто делится рецептами разной выпечки. На этот раз - пирог, в начинку которого входит капуста. Брокколи, по словам кулинара, дома у него не все жалуют. Но в комбинации с рыбой и сливочной заливкой съели ее с удовольствием.