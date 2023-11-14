НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Квартира посуточно: как правильно найти и снять
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47967
Квартира посуточно: как правильно найти и снять
Отправлено: 14.11.23 - 12:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путешествие, командировка, отпуск или сессия – существует много поводов, чтобы снять квартиру посуточно. Однако, чтобы краткосрочная аренда была максимально комфортной и безопасной, стоит учесть некоторые правила и советы. Они помогут выбрать подходящий вариант и избежать обмана. В этой статье рассказываем: как правильно снять квартиру посуточно.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6448
Re: Квартира посуточно: как правильно найти и снять
Отправлено: 14.11.23 - 12:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хлопотное дело и сдавать и снимать квартиру посуточно. Первым вдвойне тяжело потому что народ всякий бывает: наркоманы, любовники, групповуха и другие полуадекватные люди. Вторым могут предъявить за сломанный кран или треснутое стекло. У меня однажды унесли бильярдные шары....
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Георгий ГОВОРОВ, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS