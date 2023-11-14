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≡ Эксперимент результата не дал. Причина подтопления улиц в Костанае-2 остается неизвестной через неделю наблюдений
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47964
Эксперимент результата не дал. Причина подтопления улиц в Костанае-2 остается неизвестной через неделю наблюдений
Отправлено: 14.11.23 - 09:34
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Масштабы подтопления сократились. Если раньше сообщали, что от воды страдают несколько улиц, то сегодня, 13 ноября, речь идет уже только об одной ул. Спартака. Однако жители и власти так и не пришли к единому мнению о причинах подтопления.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1486
Re: Эксперимент результата не дал. Причина подтопления улиц в...
Отправлено: 14.11.23 - 09:34
#1
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Однозначно Костанай Су! Гаражный кооператив №4 они так же топили и отнекивались пока вода не вышла наружу на месте порыва фонтаном!
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