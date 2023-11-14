Отправлено: - 09:34

Масштабы подтопления сократились. Если раньше сообщали, что от воды страдают несколько улиц, то сегодня, 13 ноября, речь идет уже только об одной ул. Спартака. Однако жители и власти так и не пришли к единому мнению о причинах подтопления.