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Эксперимент результата не дал. Причина подтопления улиц в Костанае-2 остается неизвестной через неделю наблюдений
Эксперимент результата не дал. Причина подтопления улиц в Костанае-2 остается неизвестной через неделю наблюдений
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