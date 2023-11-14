НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Стрелявшего в полицейских пьяного водителя задержали в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47964
Стрелявшего в полицейских пьяного водителя задержали в Костанайской области
Отправлено: 14.11.23 - 09:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 ноября, в 21:00, в Карабалыкском районе сотрудники полиции на автодороге Алматы - Екатеринбург, в районе п. Приуральск, заметили автомашину «УАЗ», которая двигалась без габаритных огней. Поведение водителя показалось полицейским подозрительным.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1486
Re: Стрелявшего в полицейских пьяного водителя задержали в...
Отправлено: 14.11.23 - 09:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Стрелявшего в полицейских пьяного водителя задержали в Костанайской области

Источник:


Зачем тут ретушь лица ? Пусть страна знает своих "геров"в лицо!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS