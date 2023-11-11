Отправлено: - 08:21

Kairat stayer:

По КИА в настоящее время, в ручную сварочные работы производят что ли?

Цитата:С утра с ребятами, производственниками переговорил, настоящими грамотеями, без ковычек. В настоящее время КИА Церато и Шевроле Оникс, используют автоматические линии сварки. Значит, кузова данных моделей автомобилей, затем отправляют в цех окраски и в последующем сборочный цех.