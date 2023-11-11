Отправлено: - 16:13

alex_60:

нет в вопросе вроде ясно сказано, что это в данном случае относится к одному человеку, и вы прекрасно знаете о ком речь.

[Исправлено: 111, 11.11.2023 - 16:35]

Цитата:Почему в Анонимке говорится загадками?Конкретно можете ответить, кто этот человек у нас на форуме, на которого есть доказательства, что он болен и есть доказательства что он разжигает межнациональную рознь?А это очень серьезное обвинение.Свои слова доказать полагаю можете или это снова Клевета, что запрещено правилами редакции?А если это клевета, то ее нужно удалить, а пользователя отправить в режим Чтения.Вроде такие вот правила у редакции.