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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19604
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.23 - 14:36
Цитата:
,нет в вопросе вроде ясно сказано, что это в данном случае
относится к одному человеку,
и вы прекрасно знаете о ком речь.
[Исправлено: alex_60, 11.11.2023 - 17:07]
Тимур Гафуров:
Для всех участников форума, я правильно вас понял?
Для всех участников форума, я правильно вас понял?
,нет в вопросе вроде ясно сказано, что это в данном случае
относится к одному человеку,
и вы прекрасно знаете о ком речь.
[Исправлено: alex_60, 11.11.2023 - 17:07]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.23 - 16:07
хотелось бы узнать, за что удалили мой комментарий 17. в статье Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
ПС - в той же статье комментарий- 8. Тоже не понятно за что пострадал?
Народная новость - народное обсуждение.
[Исправлено: Эл-починно, 11.11.2023 - 16:52]
ПС - в той же статье комментарий- 8. Тоже не понятно за что пострадал?
Народная новость - народное обсуждение.
[Исправлено: Эл-починно, 11.11.2023 - 16:52]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33750
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.23 - 16:13
Цитата:
Почему в Анонимке говорится загадками?
Конкретно можете ответить, кто этот человек у нас на форуме, на которого есть доказательства, что он болен и есть доказательства что он разжигает межнациональную рознь?
А это очень серьезное обвинение.
Свои слова доказать полагаю можете или это снова Клевета, что запрещено правилами редакции?
А если это клевета, то ее нужно удалить, а пользователя отправить в режим Чтения.
Вроде такие вот правила у редакции.
[Исправлено: 111, 11.11.2023 - 16:35]
alex_60:
нет в вопросе вроде ясно сказано, что это в данном случае относится к одному человеку, и вы прекрасно знаете о ком речь.
нет в вопросе вроде ясно сказано, что это в данном случае относится к одному человеку, и вы прекрасно знаете о ком речь.
Почему в Анонимке говорится загадками?
Конкретно можете ответить, кто этот человек у нас на форуме, на которого есть доказательства, что он болен и есть доказательства что он разжигает межнациональную рознь?
А это очень серьезное обвинение.
Свои слова доказать полагаю можете или это снова Клевета, что запрещено правилами редакции?
А если это клевета, то ее нужно удалить, а пользователя отправить в режим Чтения.
Вроде такие вот правила у редакции.
[Исправлено: 111, 11.11.2023 - 16:35]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.23 - 16:38
Цитата:
Ну тогда и тебя нужно в "чтение" отправить, объявляя меня в какой то лжи, в статье Приключения Лёлика и Болека в Костанае. в 16-ом комментарии, который о чудо, не был удалён.
111:
А если это клевета, то ее нужно удалить, а пользователя отправить в режим Чтения. Вроде такие вот правила у редакции.
А если это клевета, то ее нужно удалить, а пользователя отправить в режим Чтения. Вроде такие вот правила у редакции.
Ну тогда и тебя нужно в "чтение" отправить, объявляя меня в какой то лжи, в статье Приключения Лёлика и Болека в Костанае. в 16-ом комментарии, который о чудо, не был удалён.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.23 - 20:33
Цитата:
Авторы веток имеют право закрывать комментарии, которые, по их мнению, нарушают правила сайта. Но не имеют возможности удалять эти комментарии.
То есть, автор комментария всегда может оспорить решения автора ветки, написав в л/с мне. И если комментарий удален неправомерно, он будет восстановлен. А автору ветку будет разъяснена причина этого решения администрации.
Эл-починно:
Вопрос редакции, может ли пользователь, в данном случае полноправный, в своей ветке "всякая всячина" лишать других пользователей права, писать там комментарии обо всякой всячине? Не является ли данное действо нарушением соглашения со всеми вытекающими.
Вопрос редакции, может ли пользователь, в данном случае полноправный, в своей ветке "всякая всячина" лишать других пользователей права, писать там комментарии обо всякой всячине? Не является ли данное действо нарушением соглашения со всеми вытекающими.
Авторы веток имеют право закрывать комментарии, которые, по их мнению, нарушают правила сайта. Но не имеют возможности удалять эти комментарии.
То есть, автор комментария всегда может оспорить решения автора ветки, написав в л/с мне. И если комментарий удален неправомерно, он будет восстановлен. А автору ветку будет разъяснена причина этого решения администрации.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.23 - 20:35
Цитата:
Правила не могут быть сформулированы для одного конкретного пользователя. Правила работают одинаково для всех.
alex_60:
нет в вопросе вроде ясно сказано, что это в данном случае относится к одному человеку, и вы прекрасно знаете о ком речь.
нет в вопросе вроде ясно сказано, что это в данном случае относится к одному человеку, и вы прекрасно знаете о ком речь.
Правила не могут быть сформулированы для одного конкретного пользователя. Правила работают одинаково для всех.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.23 - 20:37
Цитата:
Все жалобы на модерацию в л/с, пожалуйста. Посмотрю комментарии и отвечу вам.
Эл-починно:
хотелось бы узнать, за что удалили мой комментарий 17. в статье Приключения Лёлика и Болека в Костанае. ПС - в той же статье комментарий- 8. Тоже не понятно за что пострадал?
хотелось бы узнать, за что удалили мой комментарий 17. в статье Приключения Лёлика и Болека в Костанае. ПС - в той же статье комментарий- 8. Тоже не понятно за что пострадал?
Все жалобы на модерацию в л/с, пожалуйста. Посмотрю комментарии и отвечу вам.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33750
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.23 - 20:40
Цитата:
Спасибо, разъяснили.
[Исправлено: 111, 11.11.2023 - 20:55]
Тимур Гафуров:
Авторы веток имеют право закрывать комментарии,
Авторы веток имеют право закрывать комментарии,
Спасибо, разъяснили.
[Исправлено: 111, 11.11.2023 - 20:55]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.11.23 - 01:49
Цитата:
Я отправил, Вам лс. Хотя гложут сомнения, что здесь разместить нужно было. Время покажет.
Тимур Гафуров:
Все жалобы на модерацию в л/с, пожалуйста. Посмотрю комментарии и отвечу вам.
Все жалобы на модерацию в л/с, пожалуйста. Посмотрю комментарии и отвечу вам.
Я отправил, Вам лс. Хотя гложут сомнения, что здесь разместить нужно было. Время покажет.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.11.23 - 01:58
Цитата:
А я и не про право закрывать, вы не вникли в суть. Ваш пользователь закрыл мне всё -
Цитата:
Комментарий 6157 если что.
Тимур Гафуров:
Авторы веток имеют право закрывать комментарии, которые, по их мнению, нарушают правила сайта.
Авторы веток имеют право закрывать комментарии, которые, по их мнению, нарушают правила сайта.
А я и не про право закрывать, вы не вникли в суть. Ваш пользователь закрыл мне всё -
Цитата:
Эл-починно: Вопрос редакции, может ли пользователь, в данном случае полноправный, в своей ветке "всякая всячина" лишать других пользователей права, писать там комментарии обо всякой всячине? Не является ли данное действо нарушением соглашения со всеми вытекающими. [img]
Комментарий 6157 если что.
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