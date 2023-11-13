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"Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить новые остановки Костаная от вандалов?
"Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить новые остановки Костаная от вандалов?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47964
"Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить новые остановки Костаная от вандалов?
Отправлено: 13.11.23 - 15:57
- Установите это лицо, которое разбивает остановки, - сказал Марат Жундубаев. - Просто будет большая глупость, если из-за вандалов будем делать металлические остановки. Надо воспитывать людей!
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(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14464
Re: "Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить...
Отправлено: 13.11.23 - 15:57
показательную порку над двумя девушками толкавшими наркоту устроили
так и тут надо
кто мешает?
берете вандала и на 15 суток его на эту остановку ставите возмещать ущерб личным трудом и средствами
а горожане пусть ходят вокруг и плюют ему на воротник (и такие найдутся я уверен)
сми пусть его снимает с разных ракурсов
пусть этот вандал хоть сопьется потом от стыда главное козла отпущения одного найти чтобы другим не повадно было
и акты вандализма резко сократятся-проверено)
так и тут надо
кто мешает?
берете вандала и на 15 суток его на эту остановку ставите возмещать ущерб личным трудом и средствами
а горожане пусть ходят вокруг и плюют ему на воротник (и такие найдутся я уверен)
сми пусть его снимает с разных ракурсов
пусть этот вандал хоть сопьется потом от стыда главное козла отпущения одного найти чтобы другим не повадно было
и акты вандализма резко сократятся-проверено)
Re: "Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить...
Отправлено: 13.11.23 - 20:19
В нашем климате надо делать именно железобетонные остановки. Чтобы люди могли и от солнца, и от дождя, и от ветра спрятаться.
Попросите студентов, строителей, архитекторов... Они вам такие шедевры МАФов нарисуют, никакие вот эти новомодные изыски из стекла не сравнятся.
И надёжно будет, и красиво, и, главное - практично.
Попросите студентов, строителей, архитекторов... Они вам такие шедевры МАФов нарисуют, никакие вот эти новомодные изыски из стекла не сравнятся.
И надёжно будет, и красиво, и, главное - практично.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1851
Re: "Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить...
Отправлено: 13.11.23 - 21:15
Цитата:
Опоры освещения меняют, чтобы не убились местные шумахеры, если въедут, а вы предлагаете остановки железобетонные. Поубиваются же.
Skeptic:
Опоры освещения меняют, чтобы не убились местные шумахеры, если въедут, а вы предлагаете остановки железобетонные. Поубиваются же.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4932
"Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить новые остановки Костаная от вандалов?
Отправлено: 13.11.23 - 21:48
Цитата:
а вдруг это окажется чей-то сыночек - что тогда? быстро переобуются и устроят закрытый процесс - будет ли он вообще? а история тихо "забудется". Увы... это так и будет. НО!!! Надеюсь, на результат))))
[Исправлено: Алиса, 13.11.2023 - 21:49]
abaika95:
так и тут надо кто мешает? берете вандала и на 15 суток его на
так и тут надо кто мешает? берете вандала и на 15 суток его на
а вдруг это окажется чей-то сыночек - что тогда? быстро переобуются и устроят закрытый процесс - будет ли он вообще? а история тихо "забудется". Увы... это так и будет. НО!!! Надеюсь, на результат))))
[Исправлено: Алиса, 13.11.2023 - 21:49]
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4408
Re: "Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить...
Отправлено: 13.11.23 - 22:18
Цитата:
Для таких сынков можно отдельные цельностеклянные остановки рядом ставить))))
Алиса:
а вдруг это окажется чей-то сыночек - что тогда? быстро переобуются и устроят закрытый процесс - будет ли он вообще? а история тихо "забудется". Увы... это так и будет. НО!!! Надеюсь, на результат))))
а вдруг это окажется чей-то сыночек - что тогда? быстро переобуются и устроят закрытый процесс - будет ли он вообще? а история тихо "забудется". Увы... это так и будет. НО!!! Надеюсь, на результат))))
Для таких сынков можно отдельные цельностеклянные остановки рядом ставить))))
"Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить новые остановки Костаная от вандалов?
Отправлено: 13.11.23 - 22:26
Цитата:
Естественный отбор отменить невозможно.
А столбы меняют, чтобы деньги "заработать". На шумахеров им наплевать.
[Исправлено: Skeptic, 13.11.2023 - 22:27]
КГСПС:
Поубиваются же.
Поубиваются же.
Естественный отбор отменить невозможно.
А столбы меняют, чтобы деньги "заработать". На шумахеров им наплевать.
[Исправлено: Skeptic, 13.11.2023 - 22:27]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33750
Re: "Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить...
Отправлено: 13.11.23 - 23:00
Ну это же хорошо, выявляются слабые стороны, потом принимаются необходимые меры.
Все это к лучшему..
Все это к лучшему..
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 641
Re: "Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить...
Отправлено: 14.11.23 - 00:17
Цитата:
......это не наши методы,не демократично во первых и что скажут наши американские и свободноевропейские друзья.....если ты хочешь в средний век вернуться то лучшее наказание будет на костре сжечь как делали наши друзья из европы в средние века или у тебя есть ещё другие методы наказания.
abaika95:
а горожане пусть ходят вокруг и плюют ему на воротник (и такие найдутся я уверен)
а горожане пусть ходят вокруг и плюют ему на воротник (и такие найдутся я уверен)
......это не наши методы,не демократично во первых и что скажут наши американские и свободноевропейские друзья.....если ты хочешь в средний век вернуться то лучшее наказание будет на костре сжечь как делали наши друзья из европы в средние века или у тебя есть ещё другие методы наказания.
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