Отправлено: - 21:48

abaika95:

так и тут надо кто мешает? берете вандала и на 15 суток его на

[Исправлено: Алиса, 13.11.2023 - 21:49]

Цитата:а вдруг это окажется чей-то сыночек - что тогда? быстро переобуются и устроят закрытый процесс - будет ли он вообще? а история тихо "забудется". Увы... это так и будет. НО!!! Надеюсь, на результат))))