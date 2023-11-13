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"Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить новые остановки Костаная от вандалов?
"Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить новые остановки Костаная от вандалов?
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