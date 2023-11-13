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≡ "Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить новые остановки Костаная от вандалов?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47962
"Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить новые остановки Костаная от вандалов?
Отправлено: 13.11.23 - 15:57
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- Установите это лицо, которое разбивает остановки, - сказал Марат Жундубаев. - Просто будет большая глупость, если из-за вандалов будем делать металлические остановки. Надо воспитывать людей!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14464
Re: "Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить...
Отправлено: 13.11.23 - 15:57
#1
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показательную порку над двумя девушками толкавшими наркоту устроили
так и тут надо
кто мешает?
берете вандала и на 15 суток его на эту остановку ставите возмещать ущерб личным трудом и средствами
а горожане пусть ходят вокруг и плюют ему на воротник (и такие найдутся я уверен)
сми пусть его снимает с разных ракурсов
пусть этот вандал хоть сопьется потом от стыда главное козла отпущения одного найти чтобы другим не повадно было
и акты вандализма резко сократятся-проверено)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1071
Re: "Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить...
Отправлено: 13.11.23 - 20:19
#2
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В нашем климате надо делать именно железобетонные остановки. Чтобы люди могли и от солнца, и от дождя, и от ветра спрятаться.
Попросите студентов, строителей, архитекторов... Они вам такие шедевры МАФов нарисуют, никакие вот эти новомодные изыски из стекла не сравнятся.
И надёжно будет, и красиво, и, главное - практично.
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1851
Re: "Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить...
Отправлено: 13.11.23 - 21:15
#3
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Цитата:
Skeptic:

Опоры освещения меняют, чтобы не убились местные шумахеры, если въедут, а вы предлагаете остановки железобетонные. Поубиваются же.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4932
"Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить новые остановки Костаная от вандалов?
Отправлено: 13.11.23 - 21:48
#4
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Цитата:
abaika95:
так и тут надо кто мешает? берете вандала и на 15 суток его на

а вдруг это окажется чей-то сыночек - что тогда? быстро переобуются и устроят закрытый процесс - будет ли он вообще? а история тихо "забудется". Увы... это так и будет. НО!!! Надеюсь, на результат))))

[Исправлено: Алиса, 13.11.2023 - 21:49]
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4408
Re: "Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить...
Отправлено: 13.11.23 - 22:18
#5
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Цитата:
Алиса:
а вдруг это окажется чей-то сыночек - что тогда? быстро переобуются и устроят закрытый процесс - будет ли он вообще? а история тихо "забудется". Увы... это так и будет. НО!!! Надеюсь, на результат))))

Для таких сынков можно отдельные цельностеклянные остановки рядом ставить))))
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1071
"Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить новые остановки Костаная от вандалов?
Отправлено: 13.11.23 - 22:26
#6
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Цитата:
КГСПС:
Поубиваются же.

Естественный отбор отменить невозможно.
А столбы меняют, чтобы деньги "заработать". На шумахеров им наплевать.

[Исправлено: Skeptic, 13.11.2023 - 22:27]
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