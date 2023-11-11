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"Ещё один "грамотей", не знаю, что вы читали. Джаки попозже начали производить."Просвещайся"знаток шиномонтажный"В те 36 процентов входит всё как и говорил. ЗП, отопление, свет , газ, логистика, продажи, премии, откаты, утильсбор, шиномонтаж, НО НЕ ЕДИНОЙ ДЕТАЛИ. Даже кузов приходит в комплекте, поставили на постаменты, сварили кривокосо вручную и на катафорез. Из тысяч собранных знаешь сколько прогнали чз сварку? То то же и я не знаю....но догадываюсь