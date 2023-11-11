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≡ Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47962
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 11.11.23 - 17:12
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Торжественная церемонимя начала строительства автомобильного завода Kia в Костанае состоялась сегодня, 11 ноября. О планах южнокорейской компании стало известно на инвестфоруме в начале августа. Завод, который в год должен выпускать до 70 000 автомобилей, планируют запустить в 2025 году.
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
108
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 13.11.23 - 21:33
#30
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"Ещё один "грамотей", не знаю, что вы читали. Джаки попозже начали производить."

Просвещайся"знаток шиномонтажный"


В те 36 процентов входит всё как и говорил. ЗП, отопление, свет , газ, логистика, продажи, премии, откаты, утильсбор, шиномонтаж, НО НЕ ЕДИНОЙ ДЕТАЛИ. Даже кузов приходит в комплекте, поставили на постаменты, сварили кривокосо вручную и на катафорез. Из тысяч собранных знаешь сколько прогнали чз сварку? То то же и я не знаю....но догадываюсь
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
108
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 13.11.23 - 21:45
#31
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Цитата:
Kairat stayer:

Вот вам мистер "грамотей, знаток изнутри" свежая новость.

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