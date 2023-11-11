Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 11.11.23 - 17:12
Торжественная церемонимя начала строительства автомобильного завода Kia в Костанае состоялась сегодня, 11 ноября. О планах южнокорейской компании стало известно на инвестфоруме в начале августа. Завод, который в год должен выпускать до 70 000 автомобилей, планируют запустить в 2025 году. Читать новость
Так то если внимательно прочитать статью, 800 рабочих мест это не на заводе, а на локализационном центре по производству автокомпонентов. Как то смотрел репортаж с завода КИА в Словакии по полному циклу, туда из Германии привозят только бобины с высокопрочной сталью, поразило насколько мало персонала в цехах, в основном роботы.
saba: Недавно было интервью, что будут выпускать здесь объемные компоненты. которые плохо поддаются логистике
Какой будет уровень локализации, именно использование комплектующих местного производства и сырья, пока нам не известно. Выше отдельные критики отметили, что якобы авто местного производство дорого стоит. По ценам на автомобили, которые собирают у нас в стране, это вопрос магнатам Лаврентьву, Цхаю, Смагуловым. При этом, нужно учитывать, что машино-комплекты, логистические расходы, зарплата работников и.т.д. входит в себестоимость конечного автомобиля, ну и прибыль должна быть. Крупно или мелко узловая сборка, тоже влияет на цену.
Самый объёмный компонент - кузов, это говорю, как человек отработавший в отрасли машиностроения почти семь лет. Ранее на дизельном заводе и 2013 по 2016 годы на "СарыаркаАвтоПроме". Совместно с корейцами и местными подрядчиками, в период времени менее одного года, на монтаже оборудования в цехе окраски кузовов, занимался оргвопросами. Затем совместно с другими сотрудниками, сопровождали проведение пуско-наладочных работ и запуск линии. Так, кузов приходил в цех окраски кузова из цеха сварки на линию катофореза, установлено более 10 больших емкостей, сам процесс сложный и технологичный. Затем устанавливаются на мастику и герметик, всякие коврики для шумопоглошения, на одну автомашину более 8 штук, всё осуществляется в специальных камерах. Далее подготовительные работы с последующей окраской в два слоя, грунт и база, под разными углами в камеры подаётся для сушки горячий воздух. Опять-же окраска осуществляется в автоматическом режиме с помощью роботов и частично в ручном малярами. Затем осуществлялся строгий контроль качества окраски контролёрами, приёмка и отправка в сборочный цех.
Плюсы инвестор придёт на наш рынок, откроются новые рабочие места, люди будут получать достойную заработную плату. Выше критики говорят, мол выпуск 70 000 автомобилей в год, якобы маловато. Если будет рынок сбыта, наверняка увеличат количество производимых авто, в ту же Россию можно экспортировать и.т.д.
YESNO: Т.е роботы там были ? Не было такого. Ручками Джаки сваривали .
Выше же указал,что работал в период с 2013 по 2016 годы. В одном большом кабинете, с японцами полгода располагались, они Тайоты Фортунеры тогда собирали, не пошли, точную причину не знаю. Скорее всего дорогие были, не пользовались спросом, не люксовой комплектации, если не ошибаюсь стоили 35000 долларов США, может другие проблемы были. Вроде их сварочная автоматическая линия работала, поговаривали, что японцы эту линию с ближнего востока демонтировали и к нам привезли. Мы с начало производили окраску кузовов Тайоты Фортунер, затем без проблем перешли на окраску Ssang Yong, роботы перепрограммировали, вроде ещё передвижные оснастки переделывали под кузова.
Т.е роботы там были ? Не было такого. Ручками Джаки сваривали . Ну чего ты весь шиноманташ сдаешь то, роботы все, роботы. Как читал, местная составляющая ныне больше 50 процентов. Накася выкуси. Только вот там зп, отопление, таможня, логистика и т.п. И не единой произведенной у нас детали. Даже шины накачанные приходили
YESNO: Т.е роботы там были ? Не было такого. Ручками Джаки сваривали .
Тайоты не Джаки, у японцев к качеству требования намного выше, престиж, рекламации и претензии им не нужны. Помню когда сдавали Фортунеры, всегда представитель Тойоты присутствовал, смотрел качество окраски.
Maks2507: Т.е роботы там были ? Не было такого. Ручками Джаки сваривали . Ну чего ты весь шиноманташ сдаешь то, роботы все, роботы. Как читал, местная составляющая ныне больше 50 процентов. Накася выкуси. Только вот там зп, отопление, таможня, логистика и т.п. И не единой произведенной у нас детали. Даже шины накачанные приходили
Ещё один "грамотей", не знаю, что вы читали. Джаки попозже начали производить.
Kairat stayer: Так, кузов приходил в цех окраски кузова из цеха сварки на линию катофореза, установлено более 10 больших емкостей, сам процесс сложный и технологичный.
Сам лично, совместно с нашими работниками и корейскими супервайзерами всякие реагенты, более двадцати наименовании засыпал в эти емкости. Корейцы сказали, что линию нельзя останавливать, по ныне работает. Реагенты добавляют по мере необходимости, образцы несут в лабораторию.
Всякие "грамотеи" будут критиковать, но то они "грамотеи", что им ещё делать, их все равно никто слушать не будет, на уровне правительства. Недавно обсуждали, что Тайота и другие мегаавтоконцерны из России уходят, автор заметки отмечал, что убегают. Тогда отмечал, что с Мерседесом есть предварительная договоренность, пусть инвестируют, рынок сбыта будет. Процитирую самого себя:
Кайрат стайер: В заметке автор за Тайоту отмечает, якобы от них нам и Узбекистану поступили предложения, по поводу запуска производстваавтомобилей и предполагает, что японцы возможно выберут последних.
На днях, точнее 29 сентября текущего года пришли хорошие новости из Германии. Лидеры стран центральной Азиис рабочим визитом побывали там, ранее также посетили США, соответственно состоялись встречи с О. Шольцем. Д. Байденом и другими ответственными лицами.
Так, в Германии глава государства К. Токаев встретился с председателем правления Мерседес О. Каллениусом. В ходе беседы обсуждена перспектива сотрудничества в области автомобильной промышленности и инновационных решений. Отмечают, что автоконцерн Мерседес, в прошлом году произвел 2,5 млн. автомобилей. У нас произвели более 100 000 автомобилей или на 28% больше, чем по итогам 2021 года. Экспорт увеличился вдвое, достигнув 3,8 млд. долларов. Посмотрим, если Мерседес придет на наш рынок, со своими технологиями и безупречным качеством, будет хорошо, создадут новые рабочие места и.т. д.
В ходе других встреч, обсудили вопросы взаимодействия Германии со странами центральной Азии в различных сферах. В частности энергетической, в том числе использования зеленой энергетики, развития сельского хозяйства, производства литиевых аккумуляторов и.т. д.
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