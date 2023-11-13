Re: "Словно загипнотизировали" - Не стать жертвой...

Отправлено: - 20:52

Всё хорошо, что хорошо кончается. Но почему в банке не поинтересовались на какие такие нужды, онная сумма берётся. Ведь хотя бы просто ради проформы, обычно спрашивают о целевом значении кредита. А тут смотрю, нате вам деньги и всё чики пука, прям подозрительно как то...