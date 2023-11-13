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≡ "Словно загипнотизировали" - Не стать жертвой мошенников помогли рудничанину полицейские
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47962
"Словно загипнотизировали" - Не стать жертвой мошенников помогли рудничанину полицейские
Отправлено: 13.11.23 - 12:41
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56-летний мужчина уже оформил кредит в банке и собирался переводить деньги злоумышленникам, но его вовремя заметили сотрудники полиции. Дело происходило 6 ноября в одном из магазинов Рудного.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
89
Re: "Словно загипнотизировали" - Не стать жертвой...
Отправлено: 13.11.23 - 12:41
#1
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Меня ОЧЕНЬ интересует, а в банке при оформлении кредита никто это расспросить не мог? Подсказать? Или лишь бы кредит оформить... Дальше просто охота материться
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33748
Re: "Словно загипнотизировали" - Не стать жертвой...
Отправлено: 13.11.23 - 12:53
#2
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Работягам хорошо кредиты выдают, за минуты в любых банках..
Правда и процент хороший.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6447
Re: "Словно загипнотизировали" - Не стать жертвой...
Отправлено: 13.11.23 - 16:34
#3
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Этой новости сегодня уже неделя будет, уже не актуально, возможно попросили ещё раз напомнить для поднятия репутации. Сегодня утром умер братиш елбасы,то бишь Болат Назарбаев, интернет просто кипит
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2784
Re: "Словно загипнотизировали" - Не стать жертвой...
Отправлено: 13.11.23 - 20:52
#4
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Всё хорошо, что хорошо кончается. Но почему в банке не поинтересовались на какие такие нужды, онная сумма берётся. Ведь хотя бы просто ради проформы, обычно спрашивают о целевом значении кредита. А тут смотрю, нате вам деньги и всё чики пука, прям подозрительно как то...
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