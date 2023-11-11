Отправлено: - 16:12

saba:

Недавно было интервью, что будут выпускать здесь объемные компоненты. которые плохо поддаются логистике

[Исправлено: Kairat stayer, 13.11.2023 - 17:36]

Цитата:Какой будет уровень локализации, именно использование комплектующих местного производства и сырья, пока нам не известно. Выше отдельные критики отметили, что якобы авто местного производство дорого стоит. По ценам на автомобили, которые собирают у нас в стране, это вопрос магнатам Лаврентьву, Цхаю, Смагуловым. При этом, нужно учитывать, что машино-комплекты, логистические расходы, зарплата работников и.т.д. входит в себестоимость конечного автомобиля, ну и прибыль должна быть. Крупно или мелко узловая сборка, тоже влияет на цену.Самый объёмный компонент - кузов, это говорю, как человек отработавший в отрасли машиностроения почти семь лет. Ранее на дизельном заводе и 2013 по 2016 годы на "СарыаркаАвтоПроме". Совместно с корейцами и местными подрядчиками, в период времени менее одного года, на монтаже оборудования в цехе окраски кузовов, занимался оргвопросами. Затем совместно с другими сотрудниками, сопровождали проведение пуско-наладочных работ и запуск линии. Так, кузов приходил в цех окраски кузова из цеха сварки на линию катофореза, установлено более 10 больших емкостей, сам процесс сложный и технологичный. Затем устанавливаются на мастику и герметик, всякие коврики для шумопоглошения, на одну автомашину более 8 штук, всё осуществляется в специальных камерах. Далее подготовительные работы с последующей окраской в два слоя, грунт и база, под разными углами в камеры подаётся для сушки горячий воздух. Опять-же окраска осуществляется в автоматическом режиме с помощью роботов и частично в ручном малярами. Затем осуществлялся строгий контроль качества окраски контролёрами, приёмка и отправка в сборочный цех.Плюсы инвестор придёт на наш рынок, откроются новые рабочие места, люди будут получать достойную заработную плату. Выше критики говорят, мол выпуск 70 000 автомобилей в год, якобы маловато. Если будет рынок сбыта, наверняка увеличат количество производимых авто, в ту же Россию можно экспортировать и.т.д.