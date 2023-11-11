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Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 47962
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 11.11.23 - 17:12
Торжественная церемонимя начала строительства автомобильного завода Kia в Костанае состоялась сегодня, 11 ноября. О планах южнокорейской компании стало известно на инвестфоруме в начале августа. Завод, который в год должен выпускать до 70 000 автомобилей, планируют запустить в 2025 году.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
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- 3421
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 13.11.23 - 08:48
Офис уже построили или это выставочный центр, не понял. там чистовая отделка идёт. позавчера мимо проходил возле НИШа, КИА большими буквами.
Цитата:
Недавно было интервью, что будут выпускать здесь объемные компоненты. которые плохо поддаются логистике
Цитата:
Ну 800 на заводе+500 логистический центр уже 1300, остальных доскребут по сусекам.
Цитата:
юля елиссева:
готовый автомбиль
готовый автомбиль
Недавно было интервью, что будут выпускать здесь объемные компоненты. которые плохо поддаются логистике
Цитата:
maxsaf:
800 это и есть - до 1500.
800 это и есть - до 1500.
Ну 800 на заводе+500 логистический центр уже 1300, остальных доскребут по сусекам.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3421
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 13.11.23 - 08:55
Так то если внимательно прочитать статью, 800 рабочих мест это не на заводе, а на локализационном центре по производству автокомпонентов. Как то смотрел репортаж с завода КИА в Словакии по полному циклу, туда из Германии привозят только бобины с высокопрочной сталью, поразило насколько мало персонала в цехах, в основном роботы.
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 13.11.23 - 16:12
Цитата:
Какой будет уровень локализации, именно использование комплектующих местного производства и сырья, пока нам не известно. Выше отдельные критики отметили, что якобы авто местного производство дорого стоит. По ценам на автомобили, которые собирают у нас в стране, это вопрос магнатам Лаврентьву, Цхаю, Смагуловым. При этом, нужно учитывать, что машино-комплекты, логистические расходы, зарплата работников и.т.д. входит в себестоимость конечного автомобиля, ну и прибыль должна быть. Крупно или мелко узловая сборка, тоже влияет на цену.
Самый объёмный компонент - кузов, это говорю, как человек отработавший в отрасли машиностроения почти семь лет. Ранее на дизельном заводе и 2013 по 2016 годы на "СарыаркаАвтоПроме". Совместно с корейцами и местными подрядчиками, в период времени менее одного года, на монтаже оборудования в цехе окраски кузовов, занимался оргвопросами. Затем совместно с другими сотрудниками, сопровождали проведение пуско-наладочных работ и запуск линии. Так, кузов приходил в цех окраски кузова из цеха сварки на линию катофореза, установлено более 10 больших емкостей, сам процесс сложный и технологичный. Затем устанавливаются на мастику и герметик, всякие коврики для шумопоглошения, на одну автомашину более 8 штук, всё осуществляется в специальных камерах. Далее подготовительные работы с последующей окраской в два слоя, грунт и база, под разными углами в камеры подаётся для сушки горячий воздух. Опять-же окраска осуществляется в автоматическом режиме с помощью роботов и частично в ручном малярами. Затем осуществлялся строгий контроль качества окраски контролёрами, приёмка и отправка в сборочный цех.
Плюсы инвестор придёт на наш рынок, откроются новые рабочие места, люди будут получать достойную заработную плату. Выше критики говорят, мол выпуск 70 000 автомобилей в год, якобы маловато. Если будет рынок сбыта, наверняка увеличат количество производимых авто, в ту же Россию можно экспортировать и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 13.11.2023 - 17:36]
saba:
Недавно было интервью, что будут выпускать здесь объемные компоненты. которые плохо поддаются логистике
Недавно было интервью, что будут выпускать здесь объемные компоненты. которые плохо поддаются логистике
Какой будет уровень локализации, именно использование комплектующих местного производства и сырья, пока нам не известно. Выше отдельные критики отметили, что якобы авто местного производство дорого стоит. По ценам на автомобили, которые собирают у нас в стране, это вопрос магнатам Лаврентьву, Цхаю, Смагуловым. При этом, нужно учитывать, что машино-комплекты, логистические расходы, зарплата работников и.т.д. входит в себестоимость конечного автомобиля, ну и прибыль должна быть. Крупно или мелко узловая сборка, тоже влияет на цену.
Самый объёмный компонент - кузов, это говорю, как человек отработавший в отрасли машиностроения почти семь лет. Ранее на дизельном заводе и 2013 по 2016 годы на "СарыаркаАвтоПроме". Совместно с корейцами и местными подрядчиками, в период времени менее одного года, на монтаже оборудования в цехе окраски кузовов, занимался оргвопросами. Затем совместно с другими сотрудниками, сопровождали проведение пуско-наладочных работ и запуск линии. Так, кузов приходил в цех окраски кузова из цеха сварки на линию катофореза, установлено более 10 больших емкостей, сам процесс сложный и технологичный. Затем устанавливаются на мастику и герметик, всякие коврики для шумопоглошения, на одну автомашину более 8 штук, всё осуществляется в специальных камерах. Далее подготовительные работы с последующей окраской в два слоя, грунт и база, под разными углами в камеры подаётся для сушки горячий воздух. Опять-же окраска осуществляется в автоматическом режиме с помощью роботов и частично в ручном малярами. Затем осуществлялся строгий контроль качества окраски контролёрами, приёмка и отправка в сборочный цех.
Плюсы инвестор придёт на наш рынок, откроются новые рабочие места, люди будут получать достойную заработную плату. Выше критики говорят, мол выпуск 70 000 автомобилей в год, якобы маловато. Если будет рынок сбыта, наверняка увеличат количество производимых авто, в ту же Россию можно экспортировать и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 13.11.2023 - 17:36]
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 13.11.23 - 16:28
Цитата:
Сейчас так же сварка кузова происходит вручную ?Автоматизации нет ?
Kairat stayer:
Так, кузов приходил в цех окраски кузова из цеха сварки на линию катофореза
Так, кузов приходил в цех окраски кузова из цеха сварки на линию катофореза
Сейчас так же сварка кузова происходит вручную ?Автоматизации нет ?
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 13.11.23 - 16:31
Цитата:
Это когда косяки устраняют вручную уже после покраски
Kairat stayer:
частично в ручном малярами
частично в ручном малярами
Это когда косяки устраняют вручную уже после покраски
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 13.11.23 - 16:45
Цитата:
Работал в цехе окраски кузовов, скорее всего сварка тоже в автоматическом режиме осуществляется. Визуально видел, что там автоматические линии были.
YESNO:
Сейчас так же сварка кузова происходит вручную ?Автоматизации нет ?
Сейчас так же сварка кузова происходит вручную ?Автоматизации нет ?
Работал в цехе окраски кузовов, скорее всего сварка тоже в автоматическом режиме осуществляется. Визуально видел, что там автоматические линии были.
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 13.11.23 - 19:17
Цитата:
Т.е роботы там были ? Не было такого. Ручками Джаки сваривали .
Kairat stayer:
Визуально видел, что там автоматические линии были.
Визуально видел, что там автоматические линии были.
Т.е роботы там были ? Не было такого. Ручками Джаки сваривали .
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 13.11.23 - 19:41
Цитата:
Выше же указал,что работал в период с 2013 по 2016 годы. В одном большом кабинете, с японцами полгода располагались, они Тайоты Фортунеры тогда собирали, не пошли, точную причину не знаю. Скорее всего дорогие были, не пользовались спросом, не люксовой комплектации, если не ошибаюсь стоили 35000 долларов США, может другие проблемы были. Вроде их сварочная автоматическая линия работала, поговаривали, что японцы эту линию с ближнего востока демонтировали и к нам привезли. Мы с начало производили окраску кузовов Тайоты Фортунер, затем без проблем перешли на окраску Ssang Yong, роботы перепрограммировали, вроде ещё передвижные оснастки переделывали под кузова.
[Исправлено: Kairat stayer, 13.11.2023 - 19:41]
YESNO:
Т.е роботы там были ? Не было такого. Ручками Джаки сваривали .
Т.е роботы там были ? Не было такого. Ручками Джаки сваривали .
Выше же указал,что работал в период с 2013 по 2016 годы. В одном большом кабинете, с японцами полгода располагались, они Тайоты Фортунеры тогда собирали, не пошли, точную причину не знаю. Скорее всего дорогие были, не пользовались спросом, не люксовой комплектации, если не ошибаюсь стоили 35000 долларов США, может другие проблемы были. Вроде их сварочная автоматическая линия работала, поговаривали, что японцы эту линию с ближнего востока демонтировали и к нам привезли. Мы с начало производили окраску кузовов Тайоты Фортунер, затем без проблем перешли на окраску Ssang Yong, роботы перепрограммировали, вроде ещё передвижные оснастки переделывали под кузова.
[Исправлено: Kairat stayer, 13.11.2023 - 19:41]
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 16.03.20
- Сообщений:
- 103
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 13.11.23 - 19:41
Т.е роботы там были ? Не было такого. Ручками Джаки сваривали .
Ну чего ты весь шиноманташ сдаешь то, роботы все, роботы. Как читал, местная составляющая ныне больше 50 процентов. Накася выкуси.
Только вот там зп, отопление, таможня, логистика и т.п. И не единой произведенной у нас детали. Даже шины накачанные приходили
Ну чего ты весь шиноманташ сдаешь то, роботы все, роботы. Как читал, местная составляющая ныне больше 50 процентов. Накася выкуси.
Только вот там зп, отопление, таможня, логистика и т.п. И не единой произведенной у нас детали. Даже шины накачанные приходили
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 13.11.23 - 19:54
Недавно, точнее 29 сентября 2023 года пригласили на концерт, посвященный к Дню машиностроителя, посмотрел, параллельно награждали лучших работников. Увиделся с ребятами с которыми ранее работал.
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 13.11.23 - 19:59
Цитата:
Их окраску, тогда тоже прекратили, на производстве отмечался кризис, сокращения. В настоящее время нормально работают. Могу ошибаться, Ssang Yong тогда стоили вроде 22 000 долларов США.
Kairat stayer:
затем без проблем перешли на окраску Ssang Yong, роботы перепрограммировали, вроде ещё передвижные оснастки переделывали под кузова.
затем без проблем перешли на окраску Ssang Yong, роботы перепрограммировали, вроде ещё передвижные оснастки переделывали под кузова.
Их окраску, тогда тоже прекратили, на производстве отмечался кризис, сокращения. В настоящее время нормально работают. Могу ошибаться, Ssang Yong тогда стоили вроде 22 000 долларов США.
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 13.11.23 - 20:05
Цитата:
Тайоты не Джаки, у японцев к качеству требования намного выше, престиж, рекламации и претензии им не нужны. Помню когда сдавали Фортунеры, всегда представитель Тойоты присутствовал, смотрел качество окраски.
YESNO:
Т.е роботы там были ? Не было такого. Ручками Джаки сваривали .
Т.е роботы там были ? Не было такого. Ручками Джаки сваривали .
Тайоты не Джаки, у японцев к качеству требования намного выше, престиж, рекламации и претензии им не нужны. Помню когда сдавали Фортунеры, всегда представитель Тойоты присутствовал, смотрел качество окраски.
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