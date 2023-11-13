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≡ "Объясните людям, на что ушли 914 млн тенге". Аким Костаная - о том, как тратили деньги на дорогу между Аэропортом и Береке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47962
"Объясните людям, на что ушли 914 млн тенге". Аким Костаная - о том, как тратили деньги на дорогу между Аэропортом и Береке
Отправлено: 13.11.23 - 15:12
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Марат ЖУНДУБАЕВ решил ответить на комментарии горожан, которые посчитали стоимость работ чрезмерно высокой. Он отметил, что на саму дорогу ушло меньше половины от общей суммы. И поручил изучить целесообразность автобусного маршрута на новой дороге.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3421
Re: "Объясните людям, на что ушли 914 млн тенге". Аким...
Отправлено: 13.11.23 - 15:12
#1
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ОХ и АХ это прямо к нашим форумчанам!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14464
Re: "Объясните людям, на что ушли 914 млн тенге". Аким...
Отправлено: 13.11.23 - 15:52
#2
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Цитата:
. Почему я за вас это делаю? И мой пресс-секретарь молчит сидит. Видите реакцию людей, дайте пояснения!

Цитата:
Я должен сам это врукопашную объяснять! - резюмировал аким.

Источник:



ну перебор перебор)))
все же понимают что никто не будет шевелиться без команды акима при централизованной системе
поэтому все ждали отмашки-ее не последовало а может они и не доложили убоясь последствий, значит вот аким сам теперь отстреливается за своих подчиненных при этом поливая их))

советский вайб)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9046
Re: "Объясните людям, на что ушли 914 млн тенге". Аким...
Отправлено: 13.11.23 - 18:50
#3
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***из 914 млн тенге на оплату НДС ушел 141 млн тенге***-----Ставка НДС – 12%-----109 680 000 ???
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Maks2507
* Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
103
Re: "Объясните людям, на что ушли 914 млн тенге". Аким...
Отправлено: 13.11.23 - 19:27
#4
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Эт я не знаю как назвать товарищи:

Когда говорят об автобусном маршруте, я так скажу: надо посмотреть и изучить, насколько это целесообразно, - сказал он. - Безопасность прежде всего. Мы дали возможность там проехать автолюбителям, но по автобусам есть вопросы. Я не против. Но насколько это безопасно? Беспокойство у меня вызывает железная дорога. Пересечение путей всегда таит опасность: одно дело, когда едет автобус длиной 13-14 м с 90 пассажирами, другое - автомобиль длиной 2,5 м.

Да и бог с ним, пару тройку убьет людей в легковой паровоз, да ниче, и так сойдёт. А вот ежели автобус, то атата сделают, жуть какая. Подумаем.

А на вопрос корреспондента, при открытии дороги, что нам сказали...норм усё, семафор есть...ехайте...
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Maks2507
* Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
103
Re: "Объясните людям, на что ушли 914 млн тенге". Аким...
Отправлено: 13.11.23 - 19:29
#5
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***из 914 млн тенге на оплату НДС ушел 141 млн тенге***-----Ставка НДС – 12%-----109 680 000 ???
Ну вот че ты начинаешь?? 30 лямов туды сюды, переезды там, понимаешь. Провода вот, лисапеды ездить будут. Причем повторю, сами переезды скоро будут противотанковые. Как и везде в принципе
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
440
Re: "Объясните людям, на что ушли 914 млн тенге". Аким...
Отправлено: 13.11.23 - 19:32
#6
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Цитата:
Гога:

НДС включен в сумму 914 миллионов, что составляет 97 928 571 тенге.

Дорога 400 миллионов и на невидимые простому глазу, перенос коммуникаций 373 миллиона, и причем тут НДС если он включен в стоимость работ. Марат надо менять,ну или уже сажать.
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