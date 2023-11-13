Отправлено: - 15:52

. Почему я за вас это делаю? И мой пресс-секретарь молчит сидит. Видите реакцию людей, дайте пояснения!





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50566 Я должен сам это врукопашную объяснять! - резюмировал аким.Источник:

Цитата:Цитата:ну перебор перебор)))все же понимают что никто не будет шевелиться без команды акима при централизованной системепоэтому все ждали отмашки-ее не последовало а может они и не доложили убоясь последствий, значит вот аким сам теперь отстреливается за своих подчиненных при этом поливая их))советский вайб)