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«Россия и Казахстан занимают особую нишу...» - Во время форума «НГ» показали Smart-центр внутри, а также рассказали о сотрудничестве в сельском хозяйстве и логистическом взаимодействии
«Россия и Казахстан занимают особую нишу...» - Во время форума «НГ» показали Smart-центр внутри, а также рассказали о сотрудничестве в сельском хозяйстве и логистическом взаимодействии
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