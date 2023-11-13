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≡ «Россия и Казахстан занимают особую нишу...» - Во время форума «НГ» показали Smart-центр внутри, а также рассказали о сотрудничестве в сельском хозяйстве и логистическом взаимодействии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47962
«Россия и Казахстан занимают особую нишу...» - Во время форума «НГ» показали Smart-центр внутри, а также рассказали о сотрудничестве в сельском хозяйстве и логистическом взаимодействии
Отправлено: 13.11.23 - 19:24
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Задолго до начала телемоста корреспондентам «НГ» провели экскурсию по зданию Smart-центра, попутно сообщив, что теперь оно официально называется Дворец школьников I-qostanay.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
440
Re: «Россия и Казахстан занимают особую нишу...» - Во время...
Отправлено: 13.11.23 - 19:24
#1
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Строительство Назарбаев интеллектуальной школы и школы Binom, на 2000 детей стоит 7,5 миллиардов тенге, зато Смарт-центр аж 11 миллиардов тенге. Чем антикорупционный комитет занимается?
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