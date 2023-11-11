НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47961
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 11.11.23 - 17:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Торжественная церемонимя начала строительства автомобильного завода Kia в Костанае состоялась сегодня, 11 ноября. О планах южнокорейской компании стало известно на инвестфоруме в начале августа. Завод, который в год должен выпускать до 70 000 автомобилей, планируют запустить в 2025 году.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3420
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 13.11.23 - 08:48
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Офис уже построили или это выставочный центр, не понял. там чистовая отделка идёт. позавчера мимо проходил возле НИШа, КИА большими буквами.
Цитата:
юля елиссева:
готовый автомбиль

Недавно было интервью, что будут выпускать здесь объемные компоненты. которые плохо поддаются логистике
Цитата:
maxsaf:
800 это и есть - до 1500.

Ну 800 на заводе+500 логистический центр уже 1300, остальных доскребут по сусекам.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3420
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 13.11.23 - 08:55
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так то если внимательно прочитать статью, 800 рабочих мест это не на заводе, а на локализационном центре по производству автокомпонентов. Как то смотрел репортаж с завода КИА в Словакии по полному циклу, туда из Германии привозят только бобины с высокопрочной сталью, поразило насколько мало персонала в цехах, в основном роботы.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4651
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 13.11.23 - 16:12
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Недавно было интервью, что будут выпускать здесь объемные компоненты. которые плохо поддаются логистике


Какой будет уровень локализации, именно использование комплектующих местного производства и сырья, пока нам не известно. Выше отдельные критики отметили, что якобы авто местного производство дорого стоит. По ценам на автомобили, которые собирают у нас в стране, это вопрос магнатам Лаврентьву, Цхаю, Смагуловым. При этом, нужно учитывать, что машино-комплекты, логистические расходы, зарплата работников и.т.д. входит в себестоимость конечного автомобиля, ну и прибыль должна быть. Крупно или мелко узловая сборка, тоже влияет на цену.

Самый объёмный компонент - кузов, это говорю, как человек отработавший в отрасли машиностроения почти семь лет. Ранее на дизельном заводе и 2013 по 2016 годы на "СарыаркаАвтоПроме". Совместно с корейцами и местными подрядчиками, в период времени менее одного года, на монтаже оборудования в цехе окраски кузовов, занимался оргвопросами. Затем совместно с другими сотрудниками, сопровождали проведение пуско-наладочных работ и запуск линии. Так, кузов приходил в цех окраски кузова из цеха сварки на линию катофореза, установлено более 10 больших емкостей, сам процесс сложный и технологичный. Затем устанавливаются на мастику и герметик, всякие коврики для шумопоглошения, на одну автомашину более 8 штук, всё осуществляется в специальных камерах. Далее подготовительные работы с последующей окраской в два слоя, грунт и база, опять-же в автоматическом режиме с помощью роботов и частично в ручном малярами. Затем осуществлялся строгий контроль качества окраски контролёрами, приёмка и отправка в сборочный цех.

Плюсы инвестор придёт на наш рынок, откроются новые рабочие места, люди будут получать достойную заработную плату. Выше критики говорят, мол выпуск 70 000 автомобилей в год, якобы маловато. Если будет рынок сбыта, наверняка увеличат количество производимых авто, в ту же Россию можно экспортировать и.т.д.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1298
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 13.11.23 - 16:28
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Так, кузов приходил в цех окраски кузова из цеха сварки на линию катофореза

Сейчас так же сварка кузова происходит вручную ?Автоматизации нет ?
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1298
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 13.11.23 - 16:31
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
частично в ручном малярами

Это когда косяки устраняют вручную уже после покраски
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4651
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 13.11.23 - 16:45
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Сейчас так же сварка кузова происходит вручную ?Автоматизации нет ?


Работал в цехе окраски кузовов, скорее всего сварка тоже в автоматическом режиме осуществляется. Визуально видел, что там автоматические линии были.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS