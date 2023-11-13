Отправлено: - 16:02

maxsaf:

Антураж не пригодился

vofkakst:

Форум кончился

рихард:

акиматовские понты

Цитата:Цитата:Цитата:ага и фонтаны сейчас выпьют и школу разберут))ну детский сад как почитаешь наших "АнаЛитиков" так у нас не акимат а какой то центр теорий заговора -сидят масоны и ящеры и думают как бы где что так публично сделать чтобы население сразу подумало-"О значит опять украли!")))