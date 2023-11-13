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≡ "Высадили без нашего согласия" - Выкопанные сосны на пр. Абая прокомментировал аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47961
"Высадили без нашего согласия" - Выкопанные сосны на пр. Абая прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 13.11.23 - 13:03
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Видеозапись работы подрядчика вчера прислал "НГ" читатель. Он был возмущен тем, что сосны, посаженные 5 ноября, убрали уже через неделю. В акимате ответили в тот же вечер и дополнили ответ сегодня утром.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21198
Re: "Высадили без нашего согласия" - Выкопанные сосны...
Отправлено: 13.11.23 - 13:03
#1
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Антураж не пригодился :lol: 8-)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
646
Re: "Высадили без нашего согласия" - Выкопанные сосны...
Отправлено: 13.11.23 - 13:40
#2
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Форум кончился
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
511
Re: "Высадили без нашего согласия" - Выкопанные сосны...
Отправлено: 13.11.23 - 13:51
#3
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акиматовские понты
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3420
Re: "Высадили без нашего согласия" - Выкопанные сосны...
Отправлено: 13.11.23 - 15:16
#4
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"В целом сосны они нормальные". В подтексте мы боялись, что они будут недостаточно пышные. Нормалёк
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3420
Re: "Высадили без нашего согласия" - Выкопанные сосны...
Отправлено: 13.11.23 - 15:18
#5
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Дайте уже нормально работать властям, хотя бы год. Лучше всего по 1 июня
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14464
Re: "Высадили без нашего согласия" - Выкопанные сосны...
Отправлено: 13.11.23 - 16:02
#6
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Цитата:
maxsaf:
Антураж не пригодился

Цитата:
vofkakst:
Форум кончился

Цитата:
рихард:
акиматовские понты



ага и фонтаны сейчас выпьют и школу разберут))
ну детский сад как почитаешь наших "АнаЛитиков" так у нас не акимат а какой то центр теорий заговора -сидят масоны и ящеры и думают как бы где что так публично сделать чтобы население сразу подумало-"О значит опять украли!")))
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