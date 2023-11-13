Re: "Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить...

Отправлено: - 15:57

показательную порку над двумя девушками толкавшими наркоту устроили

так и тут надо

кто мешает?

берете вандала и на 15 суток его на эту остановку ставите возмещать ущерб личным трудом и средствами

а горожане пусть ходят вокруг и плюют ему на воротник (и такие найдутся я уверен)

сми пусть его снимает с разных ракурсов

пусть этот вандал хоть сопьется потом от стыда главное козла отпущения одного найти чтобы другим не повадно было

и акты вандализма резко сократятся-проверено)