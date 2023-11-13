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≡ "Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить новые остановки Костаная от вандалов?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47961
"Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить новые остановки Костаная от вандалов?
Отправлено: 13.11.23 - 15:57
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- Установите это лицо, которое разбивает остановки, - сказал Марат Жундубаев. - Просто будет большая глупость, если из-за вандалов будем делать металлические остановки. Надо воспитывать людей!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14464
Re: "Давайте тогда бункеры ставить!" - Как защитить...
Отправлено: 13.11.23 - 15:57
#1
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показательную порку над двумя девушками толкавшими наркоту устроили
так и тут надо
кто мешает?
берете вандала и на 15 суток его на эту остановку ставите возмещать ущерб личным трудом и средствами
а горожане пусть ходят вокруг и плюют ему на воротник (и такие найдутся я уверен)
сми пусть его снимает с разных ракурсов
пусть этот вандал хоть сопьется потом от стыда главное козла отпущения одного найти чтобы другим не повадно было
и акты вандализма резко сократятся-проверено)
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