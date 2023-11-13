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≡ "Объясните людям, на что ушли 914 млн тенге". Аким Костаная - о том, как тратили деньги на дорогу между Аэропортом и Береке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47961
"Объясните людям, на что ушли 914 млн тенге". Аким Костаная - о том, как тратили деньги на дорогу между Аэропортом и Береке
Отправлено: 13.11.23 - 15:12
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Марат ЖУНДУБАЕВ решил ответить на комментарии горожан, которые посчитали стоимость работ чрезмерно высокой. Он отметил, что на саму дорогу ушло меньше половины от общей суммы. И поручил изучить целесообразность автобусного маршрута на новой дороге.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3420
Re: "Объясните людям, на что ушли 914 млн тенге". Аким...
Отправлено: 13.11.23 - 15:12
#1
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ОХ и АХ это прямо к нашим форумчанам!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14464
Re: "Объясните людям, на что ушли 914 млн тенге". Аким...
Отправлено: 13.11.23 - 15:52
#2
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Цитата:
. Почему я за вас это делаю? И мой пресс-секретарь молчит сидит. Видите реакцию людей, дайте пояснения!

Цитата:
Я должен сам это врукопашную объяснять! - резюмировал аким.

Источник:



ну перебор перебор)))
все же понимают что никто не будет шевелиться без команды акима при централизованной системе
поэтому все ждали отмашки-ее не последовало а может они и не доложили убоясь последствий, значит вот аким сам теперь отстреливается за своих подчиненных при этом поливая их))

советский вайб)
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