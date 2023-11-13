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"Высадили без нашего согласия" - Выкопанные сосны на пр. Абая прокомментировал аким Костаная
"Высадили без нашего согласия" - Выкопанные сосны на пр. Абая прокомментировал аким Костаная
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