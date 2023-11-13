Отправлено: - 10:48

saba:

Не могу говорить про весь Казахстан, в моём окружении так русские(сюда включаем практически всех европейцев) либо за Россию, "либо не всё так однозначно", казахи практически все за Украину, хотя есть казахи которые по старинке слушают московское телевидение, в основном старшее поколение, они за Россию.

Цитата:многие русские исходят из положения что россия если и творит фигню то это все ровно НАША россия и если деревня попала в блудняк то биться надо всеровно за свою деревню (как кавказцы сейчас своих погромщиков отмазывают)а казахи справедливо считают что если россия сейчас не умоется кровью в Украине дальше она не остановится и будет давить всех соседей помельче и слабее поэтому и поддержка идет украинцам дабы те наваляли больше россиянвраг моего врага мой другно последнее время заметил что все больше и русских (даже зетников) и казахов ярых заукраинцев объединяются в стан "не все так однозначно"и украинцы наглеюти россияне с путиным сами не знают что творяти запад какой то гнилойи восток фигней страдаетвообщем главное чтобы У НАС НЕБЫЛО ВОЙНЫ и нас никто не трогал а у остальных-да горите вы синим пламенем все)))