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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14461
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 10:48
#13621
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Цитата:
saba:
Не могу говорить про весь Казахстан, в моём окружении так русские(сюда включаем практически всех европейцев) либо за Россию, "либо не всё так однозначно", казахи практически все за Украину, хотя есть казахи которые по старинке слушают московское телевидение, в основном старшее поколение, они за Россию.

многие русские исходят из положения что россия если и творит фигню то это все ровно НАША россия и если деревня попала в блудняк то биться надо всеровно за свою деревню (как кавказцы сейчас своих погромщиков отмазывают)
а казахи справедливо считают что если россия сейчас не умоется кровью в Украине дальше она не остановится и будет давить всех соседей помельче и слабее поэтому и поддержка идет украинцам дабы те наваляли больше россиян
враг моего врага мой друг

но последнее время заметил что все больше и русских (даже зетников) и казахов ярых заукраинцев объединяются в стан "не все так однозначно"
и украинцы наглеют
и россияне с путиным сами не знают что творят
и запад какой то гнилой
и восток фигней страдает
вообщем главное чтобы У НАС НЕБЫЛО ВОЙНЫ и нас никто не трогал а у остальных-да горите вы синим пламенем все)))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9045
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 12:15
#13622
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Цитата:
saba:
Не могу говорить про весь Казахстан

---А вот некоторые могут .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33748
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 12:45
#13623
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Цитата:
Гога:
Кто дал тебе право за весь Казахстан отвечать ?

Казахстан не поддерживает агрессию России против Украины.
Весь.
Он против ДНР и прочих квазигосударственных махинаций.
Не знал?
Вот теперь знай.
Горстка тех, кто поддерживает войну не в счет, это шлак, какой бывает в любом государстве, в любой выработке, в любой печи на дровах..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3417
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 12:50
#13624
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Сейчас прослушал гимн Казахстана. В исполнение Димаша звучит величественно, есть два примера, чтобы мы жили спокойно, с севера и с юга. С севера явно неспокойно?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21198
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 12:58
#13625
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Цитата:
saba:
В исполнение Димаша звучит величественно, есть два примера, чтобы мы жили спокойно, с севера и с юга.

Что я только что прочитал? Это попытка перевода на русский язык чьей-то мысли на казахском? Гугл переводчик сломался?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33748
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:00
#13626
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Цитата:
maxsaf:
Подготовить к чему? К гражданской войне на Кавказе?

Грубо говоря, что мусульмане тоже человеки, ну по подобию что то нег., ой, африканских американцев и они должны решать свое будущее и тд и тп и тп..
И вот мусульманин например должен заменить Путина в будущем.
Чтоб сохранить Россию допустим..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21198
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:06
#13627
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Цитата:
111:
И вот мусульманин например должен заменить Путина в будущем. Чтоб сохранить Россию допустим..

Очень сомневаюсь, что такое произойдет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33748
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:07
#13628
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Кстати, а такие ультиматумы от кавказских народов идут между прочим, и со слабеющей Россией будут идти еще больше.
Еще бы пару или лучше пятерку лет войны и все встанет на свои места..
Берем Авдеевку наконец, после 15ти лет бойни, но теряем Кавказ..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21198
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:08
#13629
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Цитата:
111:
и они должны решать свое будущее и тд и тп и тп..

Не нравится с остальными - пусть воспользуются правом на самоопределение, со всеми вытекающими. Нравится с остальными - ну тогда нечего и решать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21198
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:09
#13630
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Цитата:
111:
Берем Авдеевку наконец, после 15ти лет бойни, но теряем Кавказ..

Многие согласятся.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33748
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:12
#13631
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Цитата:
maxsaf:
Очень сомневаюсь, что такое произойдет.

Кто то раньше в здравом уме думал, что президентом пусть даже и демократичной США станет чернокожий?
Хотя да, но одно видно, что мусульмане, нет, именно кавказцы, должны чего то значить в России, в Москве, Питере.
Начнут с чиновников среднего звена, дальше, больше..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21198
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:14
#13632
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Цитата:
abaika95:
объединяются в стан "не все так однозначно"

Потому что действительно так оно и есть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33748
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:16
#13633
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Цитата:
maxsaf:
Многие согласятся.

Нет.
Русский обычный мужик в деревне мыслит по другому
Почему тот или иной народ уйдет жить к арабам или к Ойропе, а я тут с дровами и без унитаза?
Образно говоря.
И потому русский мужик не согласится.
Да и стратегически это развал России..
Да, до чукчей может не дойдет, но татары и башкиры тоже ведь не спят..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21198
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:17
#13634
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Цитата:
111:
Кто то раньше в здравом уме думал, что президентом пусть даже и демократичной США станет чернокожий?

Ну там это скорее для виду сделали. Надо чисто номинально - одного афроамериканца, одну женщину, и одного гея, хотя бы на один срок, и они будут считать, что запад - колыбель толерантности.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33748
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:21
#13635
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У меня в России братан в деревне, да он только из ревности, что кто то будет жить лучше него в деревне Кодское, хорошо не скотское, он готов тех всех объявить предателями и расстрелять.
А своего единственного сына когда подрастет, он обязательно отправит на войну и жалеть ни о чем не будет.
Такова русская душа..
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