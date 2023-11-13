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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14461
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 10:48
Цитата:
многие русские исходят из положения что россия если и творит фигню то это все ровно НАША россия и если деревня попала в блудняк то биться надо всеровно за свою деревню (как кавказцы сейчас своих погромщиков отмазывают)
а казахи справедливо считают что если россия сейчас не умоется кровью в Украине дальше она не остановится и будет давить всех соседей помельче и слабее поэтому и поддержка идет украинцам дабы те наваляли больше россиян
враг моего врага мой друг
но последнее время заметил что все больше и русских (даже зетников) и казахов ярых заукраинцев объединяются в стан "не все так однозначно"
и украинцы наглеют
и россияне с путиным сами не знают что творят
и запад какой то гнилой
и восток фигней страдает
вообщем главное чтобы У НАС НЕБЫЛО ВОЙНЫ и нас никто не трогал а у остальных-да горите вы синим пламенем все)))
saba:
Не могу говорить про весь Казахстан, в моём окружении так русские(сюда включаем практически всех европейцев) либо за Россию, "либо не всё так однозначно", казахи практически все за Украину, хотя есть казахи которые по старинке слушают московское телевидение, в основном старшее поколение, они за Россию.
Не могу говорить про весь Казахстан, в моём окружении так русские(сюда включаем практически всех европейцев) либо за Россию, "либо не всё так однозначно", казахи практически все за Украину, хотя есть казахи которые по старинке слушают московское телевидение, в основном старшее поколение, они за Россию.
многие русские исходят из положения что россия если и творит фигню то это все ровно НАША россия и если деревня попала в блудняк то биться надо всеровно за свою деревню (как кавказцы сейчас своих погромщиков отмазывают)
а казахи справедливо считают что если россия сейчас не умоется кровью в Украине дальше она не остановится и будет давить всех соседей помельче и слабее поэтому и поддержка идет украинцам дабы те наваляли больше россиян
враг моего врага мой друг
но последнее время заметил что все больше и русских (даже зетников) и казахов ярых заукраинцев объединяются в стан "не все так однозначно"
и украинцы наглеют
и россияне с путиным сами не знают что творят
и запад какой то гнилой
и восток фигней страдает
вообщем главное чтобы У НАС НЕБЫЛО ВОЙНЫ и нас никто не трогал а у остальных-да горите вы синим пламенем все)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9045
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 12:15
Цитата:
---А вот некоторые могут .
saba:
Не могу говорить про весь Казахстан
Не могу говорить про весь Казахстан
---А вот некоторые могут .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 12:45
Цитата:
Казахстан не поддерживает агрессию России против Украины.
Весь.
Он против ДНР и прочих квазигосударственных махинаций.
Не знал?
Вот теперь знай.
Горстка тех, кто поддерживает войну не в счет, это шлак, какой бывает в любом государстве, в любой выработке, в любой печи на дровах..
Гога:
Кто дал тебе право за весь Казахстан отвечать ?
Кто дал тебе право за весь Казахстан отвечать ?
Казахстан не поддерживает агрессию России против Украины.
Весь.
Он против ДНР и прочих квазигосударственных махинаций.
Не знал?
Вот теперь знай.
Горстка тех, кто поддерживает войну не в счет, это шлак, какой бывает в любом государстве, в любой выработке, в любой печи на дровах..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3417
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 12:50
Сейчас прослушал гимн Казахстана. В исполнение Димаша звучит величественно, есть два примера, чтобы мы жили спокойно, с севера и с юга. С севера явно неспокойно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 12:58
Цитата:
Что я только что прочитал? Это попытка перевода на русский язык чьей-то мысли на казахском? Гугл переводчик сломался?
saba:
В исполнение Димаша звучит величественно, есть два примера, чтобы мы жили спокойно, с севера и с юга.
В исполнение Димаша звучит величественно, есть два примера, чтобы мы жили спокойно, с севера и с юга.
Что я только что прочитал? Это попытка перевода на русский язык чьей-то мысли на казахском? Гугл переводчик сломался?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:00
Цитата:
Грубо говоря, что мусульмане тоже человеки, ну по подобию что то нег., ой, африканских американцев и они должны решать свое будущее и тд и тп и тп..
И вот мусульманин например должен заменить Путина в будущем.
Чтоб сохранить Россию допустим..
maxsaf:
Подготовить к чему? К гражданской войне на Кавказе?
Подготовить к чему? К гражданской войне на Кавказе?
Грубо говоря, что мусульмане тоже человеки, ну по подобию что то нег., ой, африканских американцев и они должны решать свое будущее и тд и тп и тп..
И вот мусульманин например должен заменить Путина в будущем.
Чтоб сохранить Россию допустим..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:06
Цитата:
Очень сомневаюсь, что такое произойдет.
111:
И вот мусульманин например должен заменить Путина в будущем. Чтоб сохранить Россию допустим..
И вот мусульманин например должен заменить Путина в будущем. Чтоб сохранить Россию допустим..
Очень сомневаюсь, что такое произойдет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:07
Кстати, а такие ультиматумы от кавказских народов идут между прочим, и со слабеющей Россией будут идти еще больше.
Еще бы пару или лучше пятерку лет войны и все встанет на свои места..
Берем Авдеевку наконец, после 15ти лет бойни, но теряем Кавказ..
Еще бы пару или лучше пятерку лет войны и все встанет на свои места..
Берем Авдеевку наконец, после 15ти лет бойни, но теряем Кавказ..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:08
Цитата:
Не нравится с остальными - пусть воспользуются правом на самоопределение, со всеми вытекающими. Нравится с остальными - ну тогда нечего и решать.
111:
и они должны решать свое будущее и тд и тп и тп..
и они должны решать свое будущее и тд и тп и тп..
Не нравится с остальными - пусть воспользуются правом на самоопределение, со всеми вытекающими. Нравится с остальными - ну тогда нечего и решать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:09
Цитата:
Многие согласятся.
111:
Берем Авдеевку наконец, после 15ти лет бойни, но теряем Кавказ..
Берем Авдеевку наконец, после 15ти лет бойни, но теряем Кавказ..
Многие согласятся.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:12
Цитата:
Кто то раньше в здравом уме думал, что президентом пусть даже и демократичной США станет чернокожий?
Хотя да, но одно видно, что мусульмане, нет, именно кавказцы, должны чего то значить в России, в Москве, Питере.
Начнут с чиновников среднего звена, дальше, больше..
maxsaf:
Очень сомневаюсь, что такое произойдет.
Очень сомневаюсь, что такое произойдет.
Кто то раньше в здравом уме думал, что президентом пусть даже и демократичной США станет чернокожий?
Хотя да, но одно видно, что мусульмане, нет, именно кавказцы, должны чего то значить в России, в Москве, Питере.
Начнут с чиновников среднего звена, дальше, больше..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:14
Цитата:
Потому что действительно так оно и есть.
abaika95:
объединяются в стан "не все так однозначно"
объединяются в стан "не все так однозначно"
Потому что действительно так оно и есть.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:16
Цитата:
Нет.
Русский обычный мужик в деревне мыслит по другому
Почему тот или иной народ уйдет жить к арабам или к Ойропе, а я тут с дровами и без унитаза?
Образно говоря.
И потому русский мужик не согласится.
Да и стратегически это развал России..
Да, до чукчей может не дойдет, но татары и башкиры тоже ведь не спят..
maxsaf:
Многие согласятся.
Многие согласятся.
Нет.
Русский обычный мужик в деревне мыслит по другому
Почему тот или иной народ уйдет жить к арабам или к Ойропе, а я тут с дровами и без унитаза?
Образно говоря.
И потому русский мужик не согласится.
Да и стратегически это развал России..
Да, до чукчей может не дойдет, но татары и башкиры тоже ведь не спят..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:17
Цитата:
Ну там это скорее для виду сделали. Надо чисто номинально - одного афроамериканца, одну женщину, и одного гея, хотя бы на один срок, и они будут считать, что запад - колыбель толерантности.
111:
Кто то раньше в здравом уме думал, что президентом пусть даже и демократичной США станет чернокожий?
Кто то раньше в здравом уме думал, что президентом пусть даже и демократичной США станет чернокожий?
Ну там это скорее для виду сделали. Надо чисто номинально - одного афроамериканца, одну женщину, и одного гея, хотя бы на один срок, и они будут считать, что запад - колыбель толерантности.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:21
У меня в России братан в деревне, да он только из ревности, что кто то будет жить лучше него в деревне Кодское, хорошо не скотское, он готов тех всех объявить предателями и расстрелять.
А своего единственного сына когда подрастет, он обязательно отправит на войну и жалеть ни о чем не будет.
Такова русская душа..
А своего единственного сына когда подрастет, он обязательно отправит на войну и жалеть ни о чем не будет.
Такова русская душа..
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