Эта задача нам по силам
Отправлено: 13.11.23 - 10:18
Мама Данилы Мария Бурак сообщила, что после публикации статьи взносы начали поступать столь стремительно, что за короткое время собралась сумма, почти втрое превышающая требуемые 70 000 тенге на покупку лыж для коляски. Излишек средств поможет решить другую проблему больного ребёнка. Мария закупит на всю оставшуюся сумму спецпитание, без которого Данила не может обходиться.
В пятницу С Марией связался читатель, который спросил, сколько не хватает до полной суммы и полностью закрыл сбор одним перечислением. Поскольку телефон Марии начал "умирать", она отдала его в ремонт. А когда забрала его не следующий день, не поверила своим глазам.
- Я в глубоком шоке,- говорит Мария. - Всего на одни сутки я отдала свой телефон в ремонт и когда снова включила его, увидела все эти сообщения Каспи-банка. Хочу всех поблагодарить от всего сердца. Я совсем не ожидала такого отклика. Спасибо всем огромное!
[Исправлено: Елена Пикельная, 13.11.2023 - 10:18]