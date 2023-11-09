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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4649
Форумная эклектика
Отправлено: 09.11.23 - 19:05
#1141
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Цитата:
alex_60:
Изучаем поговорки
"Дурака учить — что им воду носить"(с)


Цитата:
Kairat stayer:
В сказках весело и просто все решаются вопросы -
и Емеля, и Хоттабыч удивляют род людской...(С)


Наверняка большинство граждан, из числа достопочтенной публики и форумчан догадывались или по крайней мере предполагали, что следующим героем будет Емеля-простомеля :lol:.

Емеля: По щучьему велению, по моему хотению, научи меня уму-разуму!

Щука: Эх, Емеля, не всяк умён кто с головою, ум великое дело, его не одолжишь и не купишь!



[Исправлено: Kairat stayer, 09.11.2023 - 19:09]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4649
Форумная эклектика
Отправлено: 10.11.23 - 10:11
#1142
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Всем доброго утра и удачного дня друзья!

Цитата:
Kairat stayer:
Да уж, развелось нынче сказочных патриотов немерено.

Живут в параллельных сказочных мирах. Эх, поймать бы золотую рыбку и загадать хоть одно желание или найти лампу как у Аладдина, протереть его и также загадать желание джину. Сгодился бы магический посох, жезл Гарри Поттера или волшебная палочка снежной королевы: Вжик, взмахнул артефактом и из сказочных патриотов, отдельные личности превращались бы в цивилизованных людей!


Вчера вечером смотрел видео, ниже по ссылке, там с 23 минуты Дмитрий Дёмушкин и Дмитрий Потапенко, говорят про сказочных патриотов. Всё прямо под копирку, как у нас на форуме сказочные патриоты говорят: якобы СССР развалили США со своими сателлитами, во всех бедах, всегда виноваты проклятые Америка и Запад, хотят захватить нас, поработить и т.д.

При этом, Д.Дёмушкин и Д.Потапенко говорят, зачем им за три девять земель, кого-то захватывать, когда под боком богатая Канада, входящая в десятку сильнейших экономик мира. Пока никак не вышибить из сказочных патриотов детскость, мышление трёх летнего ребенка. Там конечно их ещё другим словом резюмируя сказали, но я не хочу повторять, детки из ясельной группы (С) (выражение не моё) могут обидится, ну очень они ранимые.

Действительно ведь уважаемые ребята Д.Дёмушкин и Д.Потапенко правы, нельзя просто так, взять и стать взрослым цивилизованным человеком. Да и нет волшебных палочек, джинов, старика Хоттабыча. В общем, как говорит молодёжь печалька.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 10.11.2023 - 10:12]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4649
Форумная эклектика
Отправлено: 10.11.23 - 10:26
#1143
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Цитата:
Kairat stayer:
Там конечно их ещё другим словом резюмируя сказали, но я не хочу повторять, детки из ясельной группы (С) (выражение не моё) могут обидится, ну очень они ранимые.


Пожалуй, это объёмное, по значению в народе слово - заменю на слово простофиля, чтобы никого не обидит :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4649
Форумная эклектика
Отправлено: 10.11.23 - 10:42
#1144
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Цитата:
Kairat stayer:
При этом, Д.Дёмушкин и Д.Потапенко говорят, зачем им за три девять земель, кого-то захватывать, когда под боком богатая Канада, входящая в десятку сильнейших экономик мира. Пока никак не вышибить из сказочных патриотов детскость, мышление трёх летнего ребенка. Там конечно их ещё другим словом резюмируя сказали, но я не хочу повторять, детки из ясельной группы (С) (выражение не моё) могут обидится, ну очень они ранимые.


Цитата:
Kairat stayer:
Пожалуй, это объёмное, по значению в народе слово - заменю на слово простофиля, чтобы никого не обидит .


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4649
Форумная эклектика
Отправлено: 10.11.23 - 14:15
#1145
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Цитата:
Kairat stayer:
Пожалуй, это объёмное, по значению в народе слово - заменю на слово простофиля, чтобы никого не обидит .


Дантист: Какие могут быть личные мнения у журналистов СМИ прикормленных (и до сих пор кормящихся с руки) дядюшкой из-за океана

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4649
Форумная эклектика
Отправлено: 12.11.23 - 10:19
#1146
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Начальник отдела ЖКХ акимата Костаная Денис ПЕТРУХНО сообщил, что на между Аэропортом и Береке уложена дорога из двухслойного асфальтового бетона. Гарантийный срок - 3 года. Претензий к подрядчику, ТОО "Арвис", у отдела ЖКХ нет.

soldat pv: Последнее предложение статьи правильно сформулировать можно?....., что на дороге между Аэропортом и Береке уложено полотно из двухслойного асфальтового бетона!!!

Георгий ГОВОРОВ: Да, я переслушал запись диктофона, так предложение сформулировал руководитель отдела ЖКХ.

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4649
Форумная эклектика
Отправлено: 13.11.23 - 09:59
#1147
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saba: Можно как "грамотею" вступить? меня всегда коробят две вещи, когда говорят средствА, а не срЕдства и когда говорят "за" , там где надо говорить "про".
Симпатично же звучит" Про остановки"

saba: ну вот опять"за".

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