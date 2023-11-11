Более года назад, на совещании жителей микрорайона Аэропорт с акимом города Костаная. Я письменно и на словах просил акима города, отделить должностные полномочия, акима области от акима города. То есть аким области, должен заниматься делами всей области, а дела города находятся в введении назначенного управленца. Но что я вижу, на встречу с жителями Куная едут и аким области и аким города. Читать новость
ACROS: Можно об этом ПОПОДРОБНЕЕ: - вы имеете ввиду город Костанай или в целом по области ??
Выше в посте за №29, ясно-же написал (аким города, аким областного центра), процитирую, как обычно, самого себя:
Недавно Саба, в миру Сабит отмечал, что аким города не безликий, как предыдущие. Сразу отмечу, что не знаком с последним, чтобы отдельные грамотеи не говорили, мол лоббист, хвалит и.т.д. На мой взгляд, нынешний аким областного центра действительно прогрессивно мыслит, предворяет в жизнь новые подходы, идеи. В целом положительные сдвиги в лучшую сторону есть...
ACROS: И вы про акима города или акима области - когда говорите про остановки и автобусы ??
Речь за областной центр, проживаю г.Костанае более 40 лет, за автобусы отмечал в декабре 2021 года процитирую:
Kairat stayer: По теме сегодня утром специально протестировал новый автобус. Сел на тройку с остановки КЖБИ, нужно было доехать до остановки БУМ, по моему так называется, район наримановского рынка. В автобусе раположился на сиденье расположенное на задней площадке. Проход действительно уский, народу было много. После остановки Дорожная полиция начал продвигатся к валидатору находящемуся возле водителя, чтобы оплатить за проезд. Уже непосредственно к остановке БУМ, продвинулся только к двери который находиться в середине салона. После чего, попросил граждан выйти на улицу, благо люди вышли. Затем сам вышел на улицу из автобуса и оплатил с использованием платёжной карты, повторно зайдя через переднюю дверь.
За автобусные остановки, обсуждали на форуме неоднократно, процитирую:
Kairat stayer: Да действительно дивные, вот значит откуда идея стеклянных остановок к нам пришла, только у нас недоработали, не полностью здесь вкурили, изготовили вариант для африканских стран.
Плюсы и минусы, на мой взгляд на вскидку: у вас тыльная сторона обращена в сторону дороги, у нас фасадная в сторону дороги; Стекла сплошные у нас имеется просвет между потолком и вертикальными боковыми перегородками изготовленными также из стекла, там примерно сантиметром 30-40 и зимой гуляет ветер: Снизу панелей у нас просвет поболее. Сидячих мест у нас поболее, правда зимой можно сидеть только в тулупе.
Kairat stayer: Сайлау, на мой взгляд, нам следует более шире мыслить. В целом область является дотационной, чиновникам областного аппарата, обязательно нужно контактировать с правительством, в первую очередь в вопросах составления, планирования экономически обоснованного бюджета на предстоящий год. Там скорее всего всё согласовывается с министерствами, входящими в структуру правительства и.т.д. Каждый район не будет и вообще реально не выполнимо самостоятельно, все вопросы согласовывать с правительством и его структурными подразделениями, именно касающегося их финансирования. Следует учитывать, что есть города и районы самодостаточные - доноры, также есть субсидируемые.
В качестве ликбеза, чтобы форумчане были более грамотными и информированными, вынужден ещё раз, самого себя процитировать. Выше говорили за доноры и субсидируемые населённые пункты области.
Чтобы, достопочтенная публика - читатели и почтеннейшие форумчане, не перепутали и правильно поняли, сразу поясню, ниже речь за доноры республиканского бюджета, в сравнении с великими россиянами, нашими стратегическими партнёрами, пожалуйста:
Kairat stayer: Первые два нефтегазовые регионы - Атырауская и Мангистауская. В Астане и Алматы расположены головные офисы различных компаний, по аналогии Москвы и Питера ниже в посте, обсуждали 2020 году, в целом в РФ из 85 субъектов донорами являются 12, недавно обсуждали. За дискуссию 2020 года, процитирую себя, для мало-мальский понимающих людей:Кайрат стайер:
В Москве расположены головные офисы нефтегазовых компании, которые на северах, соответственно они перечисляют налоги в федеральный бюджет, при этом большая часть денег остаётся в Москве. Отмечают, что Ханты-Мансийский автономный округ дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, Ямало-Ненецкий – 10%. Оба входят в Уральский федеральный округ. На Москву приходится 16% всех поступлений в федеральный бюджет. А ее собственный, совершенно космический бюджет – в 2019 году его доходная часть составляет 2,3 трлн рублей – на 90% складывается из налоговых поступлений. В свою очередь из них половина – налог на доходы физлиц и больше трети – налог на прибыль организаций. Доля Питера в федеральном бюджете – 6%. То есть отчисления четырех этих регионов вместе дают 60% федерального бюджета.
Взять донор Ханты-Мансийский автономный округ, который дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, трансфертами назад возвращается 15-20%, вот они и кормят дотационные регионы и их достаточно.
Можно как "грамотею" вступить? меня всегда коробят две вещи, когда говорят средствА, а не срЕдства и когда говорят "за" , там где надо говорить "про". Симпатично же звучит" Про остановки" Цитата:
Kairat stayer: за доноры республиканского бюджета,
ну вот опять"за". Про донорство скажу так, пока Торгайскую область не присоединили, Костанайская область была хоть небольшим,но донором бюджета. И там такая хитрая бухгалтерия, без бутылки не разберёшься. Сейчас Астана донор,но не учитываются те периоды строительства , когда вся страна отдавала всё, чтобы Астана сияла.
111: на них с издевкой говорить можно, Лелики и Болики?
Конечно нет, разве он издевается:- он выразил свое мнение ( что не запрещается законами) по поводу частого совместного появление в публичном пространстве двух акимов, и они скорее - Чип и Дейл спешащие на помощь горожанам.
кто-нибудь расскажите автору что бюрократическая система во всем мире и пиар так работает) когда открывают чтонибудь хорошее или большое то любой губернатор или руководитель примажется для шумихи к этому событию но как только в этом регионе произойдёт чтонибудь не то все шишки летят только на непосредственного ответственного чиновника) я уверен что на открытие отеля хилтон к нам минимум премьер министр припрется а может даже президент) хотя казалось бы-договорились с хилтоном областные чиновники, строить будут под кураторством городских чиновников а все сливки снимут астанчане) вот смотрите ПРИ НАС в каком то провинциальном костанае открыли хилтон! вот какие мы!))
А когда он "сдуется" (а он сдуется), прилетит бывшему главному специалисту (например) отдела ЖКХ, который не знал что под его ЭЦП подписывался документ, спросу никакого и дело закрыто)) и вообще он на больничном и больше не работает.
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