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Kairat stayer:

Сайлау, на мой взгляд, нам следует более шире мыслить. В целом область является дотационной, чиновникам областного аппарата, обязательно нужно контактировать с правительством, в первую очередь в вопросах составления, планирования экономически обоснованного бюджета на предстоящий год. Там скорее всего всё согласовывается с министерствами, входящими в структуру правительства и.т.д. Каждый район не будет и вообще реально не выполнимо самостоятельно, все вопросы согласовывать с правительством и его структурными подразделениями, именно касающегося их финансирования. Следует учитывать, что есть города и районы самодостаточные - доноры, также есть субсидируемые.

Цитата:В качестве ликбеза, чтобы форумчане были более грамотными и информированными, вынужден ещё раз, самого себя процитировать. Выше говорили за доноры и субсидируемые населённые пункты области.Чтобы, достопочтенная публика - читатели и почтеннейшие форумчане, не перепутали и правильно поняли, сразу поясню, ниже речь за доноры республиканского бюджета, в сравнении с великими россиянами, нашими стратегическими партнёрами, пожалуйста:Kairat stayer: Первые два нефтегазовые регионы - Атырауская и Мангистауская. В Астане и Алматы расположены головные офисы различных компаний, по аналогии Москвы и Питера ниже в посте, обсуждали 2020 году, в целом в РФ из 85 субъектов донорами являются 12, недавно обсуждали. За дискуссию 2020 года, процитирую себя, для мало-мальский понимающих людей:Кайрат стайер:В Москве расположены головные офисы нефтегазовых компании, которые на северах, соответственно они перечисляют налоги в федеральный бюджет, при этом большая часть денег остаётся в Москве. Отмечают, что Ханты-Мансийский автономный округ дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, Ямало-Ненецкий – 10%. Оба входят в Уральский федеральный округ. На Москву приходится 16% всех поступлений в федеральный бюджет. А ее собственный, совершенно космический бюджет – в 2019 году его доходная часть составляет 2,3 трлн рублей – на 90% складывается из налоговых поступлений. В свою очередь из них половина – налог на доходы физлиц и больше трети – налог на прибыль организаций. Доля Питера в федеральном бюджете – 6%. То есть отчисления четырех этих регионов вместе дают 60% федерального бюджета.Взять донор Ханты-Мансийский автономный округ, который дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, трансфертами назад возвращается 15-20%, вот они и кормят дотационные регионы и их достаточно.Подробнее здесь: