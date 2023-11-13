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≡ Приложения для заказа такси намерены интегрировать с информсистемами госорганов, чтобы контролировать водителей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47957
Приложения для заказа такси намерены интегрировать с информсистемами госорганов, чтобы контролировать водителей
Отправлено: 13.11.23 - 09:40
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В Казахстане рассматривают возможность интеграции мобильных приложений по заказу такси с информационными системами госорганов для мониторинга работы транспортных средств и их водителей, сообщил первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в ответе на депутатский запрос.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5162
Re: Приложения для заказа такси намерены интегрировать с...
Отправлено: 13.11.23 - 09:40
#1
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Думаю, единственная причина всех этих действии властей - заставить таксистов платить НАЛОГИ, так же как и единственная причина высказывании властей о якобы нехватки автогаза - переход на использовании более экологического вида топлива и как следствие СОКРАЩЕНИЕ потребления бензина, то есть олигархи от нефти ТЕРЯЮТ доходы и соответственно ПРИБЫЛЬ.
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