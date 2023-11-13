Re: Приложения для заказа такси намерены интегрировать с...

Отправлено: - 09:40

Думаю, единственная причина всех этих действии властей - заставить таксистов платить НАЛОГИ, так же как и единственная причина высказывании властей о якобы нехватки автогаза - переход на использовании более экологического вида топлива и как следствие СОКРАЩЕНИЕ потребления бензина, то есть олигархи от нефти ТЕРЯЮТ доходы и соответственно ПРИБЫЛЬ.