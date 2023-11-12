Отправлено: - 09:16

Гога:

Казахстан отвечать

Цитата:Не могу говорить про весь Казахстан, в моём окружении так русские(сюда включаем практически всех европейцев) либо за Россию, "либо не всё так однозначно", казахи практически все за Украину, хотя есть казахи которые по старинке слушают московское телевидение, в основном старшее поколение, они за Россию.Есть ещё исключения. Украинцы у которых близкие родственники в Украине,эти яростно ненавидят Россию,даже не Путина , а всю Россию. Когда пытаешься с ними спорить,они приводят такие аргументы, что я умолкаю.Недавно один знакомый тётю с дядей в Казахстан вывез.