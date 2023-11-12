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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 908 из 908«1...906907908
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33738
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.11.23 - 13:35
#13606
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Вот и выходные пролетели, кто как отдохнул?
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
533
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.11.23 - 14:15
#13607
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Всем Салам!
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
533
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.11.23 - 14:18
#13608
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Возможен вопрос!??????! А как дети Палестины в Газе? Чем они отличаются от детей Донецка или Рожденых на Украине???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33738
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.11.23 - 14:32
#13609
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Какая то ужасная детская площадка в нашем городе..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33738
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.11.23 - 17:28
#13610
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Ужос.
После полутора лет войны в России открываются магазины просроченных продуктов, которые должны выкидывать..




Что там вообще происходит?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33738
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.11.23 - 18:17
#13611
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Несравненная Алла



Алла Пугачёва ярко ответила всем совковым ненавистникам и вате – «свобода это главное богатство. Постараюсь дожить до победы света над тьмой, добра над злом, правды над клеветой».Хорошо сказано. Вообще Алла похоронила немало совковых вождей, и ещё одного совершенно точно похоронит.
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bumerang
§ bumerang
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.06.15
Сообщений:
186
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.11.23 - 18:39
#13612
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Наш город с высоты птичьего полёта )
YouTube
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33738
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.11.23 - 19:18
#13613
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Казахский блогер вызывает самого титулованного орденами молодого россиянина на бой..


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21189
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.11.23 - 22:25
#13614
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Цитата:
111:
Казахский блогер вызывает самого титулованного орденами молодого россиянина на бой..

Часто вижу в новостях об очередном награждении сына, а теперь уже и сыновей Рамзана Кадырова. Ну и, само собой, обращаю внимание на комментарии. Столько дизлайков и негатива ни одна новость наверное не собирает. Комментаторы постоянно указывают на случаи откровенного систематического нарушения закона со стороны семьи. Я не пойму, для чего это делается. Специально, чтобы народ разозлить ещё сильнее и спровоцировать революцию? Чей это план, кому выгодно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33738
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.11.23 - 23:16
#13615
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Цитата:
maxsaf:
Специально, чтобы народ разозлить ещё сильнее и спровоцировать революцию? Чей это план, кому выгодно?

Думаешь народ спровоцировать?
Мне больше кажется, чтоб подготовить его..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21189
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 01:15
#13616
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Цитата:
111:
Думаешь народ спровоцировать? Мне больше кажется, чтоб подготовить его..

Подготовить к чему? К гражданской войне на Кавказе?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9044
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 07:15
#13617
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Цитата:
111:
Украина, Казахстан с тобой!

----Кто дал тебе право за весь Казахстан отвечать ? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9044
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 07:21
#13618
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3416
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 09:16
#13619
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Цитата:
Гога:
Казахстан отвечать

Не могу говорить про весь Казахстан, в моём окружении так русские(сюда включаем практически всех европейцев) либо за Россию, "либо не всё так однозначно", казахи практически все за Украину, хотя есть казахи которые по старинке слушают московское телевидение, в основном старшее поколение, они за Россию.Есть ещё исключения. Украинцы у которых близкие родственники в Украине,эти яростно ненавидят Россию,даже не Путина , а всю Россию. Когда пытаешься с ними спорить,они приводят такие аргументы, что я умолкаю.Недавно один знакомый тётю с дядей в Казахстан вывез.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 10:41
#13620
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