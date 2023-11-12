Алла Пугачёва ярко ответила всем совковым ненавистникам и вате – «свобода это главное богатство. Постараюсь дожить до победы света над тьмой, добра над злом, правды над клеветой».Хорошо сказано. Вообще Алла похоронила немало совковых вождей, и ещё одного совершенно точно похоронит.
111: Казахский блогер вызывает самого титулованного орденами молодого россиянина на бой..
Часто вижу в новостях об очередном награждении сына, а теперь уже и сыновей Рамзана Кадырова. Ну и, само собой, обращаю внимание на комментарии. Столько дизлайков и негатива ни одна новость наверное не собирает. Комментаторы постоянно указывают на случаи откровенного систематического нарушения закона со стороны семьи. Я не пойму, для чего это делается. Специально, чтобы народ разозлить ещё сильнее и спровоцировать революцию? Чей это план, кому выгодно?
Не могу говорить про весь Казахстан, в моём окружении так русские(сюда включаем практически всех европейцев) либо за Россию, "либо не всё так однозначно", казахи практически все за Украину, хотя есть казахи которые по старинке слушают московское телевидение, в основном старшее поколение, они за Россию.Есть ещё исключения. Украинцы у которых близкие родственники в Украине,эти яростно ненавидят Россию,даже не Путина , а всю Россию. Когда пытаешься с ними спорить,они приводят такие аргументы, что я умолкаю.Недавно один знакомый тётю с дядей в Казахстан вывез.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать