Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 11.11.23 - 17:12
Торжественная церемонимя начала строительства автомобильного завода Kia в Костанае состоялась сегодня, 11 ноября. О планах южнокорейской компании стало известно на инвестфоруме в начале августа. Завод, который в год должен выпускать до 70 000 автомобилей, планируют запустить в 2025 году. Читать новость
Если завод можно построить за четверть миллиардов, то на украденные двести миллиардов только одной семьёй можно построить восемьсот таких производств. Это же прямое вредительство и ущерб народу и стране. Судить надо за это....
Гигафабрика Берлин» производит батареи, аккумуляторные блоки, трансмиссии и сиденья, литьё, штамповку, покраску, сборку трансмиссии и окончательную сборку Model 3, Model Y и будущих моделей с производственной мощностью 500 000 автомобилей в год[6][7]. Завод занимается производством Tesla Model Y[3]. Предполагаемая стоимость завода составляет около 4 миллиардов евро[8]. А у нас шиноманташ
У нас каждый "пук" - историческое значение имеет.. а почему-то такую "историю" хоронят спустя год-полтора, а иногда даже не начавшись.. все отмылось, отъелось, разбежалось.. остались только слова да пару бумажек... ну что же.. глянем на новое "историческое"...
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