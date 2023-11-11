Более года назад, на совещании жителей микрорайона Аэропорт с акимом города Костаная. Я письменно и на словах просил акима города, отделить должностные полномочия, акима области от акима города. То есть аким области, должен заниматься делами всей области, а дела города находятся в введении назначенного управленца. Но что я вижу, на встречу с жителями Куная едут и аким области и аким города. Читать новость
Редкий случай, когда я на 100% согласен с Ильясом. Если соотнести с статьёй тов. Воронина о выборах, как должен аким области приезжать теперь в Рудный или Фёдоровку? Они то теперь после выборов подотчётны народу. А вдруг Ионенко скажет ему:" Кто ты такой? Меня народ выбрал, а ты мне тут указываешь". И формально будет прав, ведь акима области народ не выбирал, а по Конституции народ выше любого акима, тем более назначенного , а не выбранного.Спокойнее акиму области тогда действительно в Костанае,здесь никаких вопросов о легитимности не возникает.
Согласна. Чтобы отдельные формалисты не придирались к названию, несоответствующему содержанию. Вот есть в НГ рубрика "Мнения", где высказываются колумнисты газеты, пусть будет ещё и где высказать народу своё мнение (Ильяс смело высказывает именно своё мнение о событиях и проч., чем и привлекает пользователей к обсуждению)
(А не привлечь ли автора к ответственности) Сдается мне вы кто-то из тех, раз волнуетесь за них. Я вам больше скажу,в такой ситуации как есть нынешняя экономика в стране, аппарат областного акимата следует вообще упразднить. Какой толк от них, все равно если что-то делают,без премьер министра и его окружения боятся самостоятельно что-то решать.
сайлау курманов: Я вам больше скажу,в такой ситуации как есть нынешняя экономика в стране, аппарат областного акимата следует вообще упразднить. Какой толк от них, все равно если что-то делают,без премьер министра и его окружения боятся самостоятельно что-то решать.
Сайлау, на мой взгляд, нам следует более шире мыслить. В целом область является дотационной, чиновникам областного аппарата, обязательно нужно контактировать с правительством, в первую очередь в вопросах составления, планирования экономически обоснованного бюджета на предстоящий год. Там скорее всего всё согласовывается с министерствами, входящими в структуру правительства и.т.д. Каждый район не будет и вообще реально не выполнимо самостоятельно, все вопросы согласовывать с правительством и его структурными подразделениями, именно касающегося их финансирования. Следует учитывать, что есть города и районы самодостаточные - доноры, также есть субсидируемые.
В прошлом году была заметка по утверждению бюджета Костанайской области на 2023 год, депутатами областного маслихата, подробнее ниже по ссылке, процитирую оттуда отрывок:
В целом параметры бюджета Костанайской области на следующий год таковы: собственные доходы - 152 млрд тенге, что почти вдвое меньше, чем субвенции региону из республиканского бюджета - 306,4 млрд, еще 50,9 млрд тенге - это кредиты и трансферты из республики, 11,7 млрд тенге - от выпуска ценных бумаг.
Получается собственных доходов - 152 млрд тенге, выделяемых из республиканского бюджета в виде субвенции, кредитов и трансфертов - 357,3 млрд тенге.
Kairat stayer: Пусть ездиют, на законодательном уровне не запрещено же. В областном центре, с пригородными жилыми массивами, проживают более четверти населения области, будут ближе к народу.
Цитата:
Kairat stayer: Как, правило у руководителя региона больше полномочии. Те или иные проблемы граждан, поднятые на тех-же отчетных совещаниях, по итогам определенного периода, без припонов и волокиты будут решены. Что, в этом негативного, плохого.
Недавно Саба, в миру Сабит отмечал, что аким города не безликий, как предыдущие. Сразу отмечу, что не знаком с последним, чтобы отдельные грамотеи не говорили, мол лоббист, хвалит и.т.д. На мой взгляд, нынешний аким областного центра действительно прогрессивно мыслит, предворяет в жизнь новые подходы, идеи. В целом положительные сдвиги в лучшую сторону есть. Мы все хотим жить в комфортном, уютном и чистом городе. Пусть в первую очередь жители, затем и город будет умным! Есть же выражение умный дом, со всякими удобствами, где внедрены передовые технологии.
На каждом углу говорим, у нас слышащее государство. Критикуем когда чиновники не реагируют, на те или иные проблемы. Сам лично, как и другие отдельные форумчане ранее критиковал, что маленькие автобусы, пожалуйста закупают автобусы, если не ошибаюсь на 90 мест. Также, на форуме больше всех критиковал остановки для общественного транспорта, пожалуйста установили, с освещением и не продуваемые. Соглашусь, проблем много и их следует решать поэтапно.
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