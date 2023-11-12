НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Другого такого корпе нет - Мастерица из Костаная может войти в казахстанскую Книгу рекордов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47955
Другого такого корпе нет - Мастерица из Костаная может войти в казахстанскую Книгу рекордов
Отправлено: 12.11.23 - 17:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Райхан РАХАЛИЕВА - не просто талантливая рукодельница, она болеет душой за сохранение национальных традиций, мечтает передать потенциальным ученикам опыт и знания. А еще умеет воплощать в жизнь даже самые трудоемкие свои проекты.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33737
Re: Другого такого корпе нет - Мастерица из Костаная может войти...
Отправлено: 12.11.23 - 17:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас конечно корпешки не такие, сплошная химия.
Раньше были из хб и хорошего наполнителя ваты..
А сейчас наверно и ваты такой нет..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6446
Re: Другого такого корпе нет - Мастерица из Костаная может войти...
Отправлено: 12.11.23 - 18:54
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Атырау и Астане идёт эпидемия клопов говорят Сия беда завезена любителями корпешек из верблюжьей шерсти.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS