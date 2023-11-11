Отправлено: - 18:21

сайлау курманов:

Я вам больше скажу,в такой ситуации как есть нынешняя экономика в стране, аппарат областного акимата следует вообще упразднить. Какой толк от них, все равно если что-то делают,без премьер министра и его окружения боятся самостоятельно что-то решать.

[Исправлено: Kairat stayer, 12.11.2023 - 18:22]

Цитата:Сайлау, на мой взгляд, нам следует более шире мыслить. В целом область является дотационной, чиновникам областного аппарата, обязательно нужно контактировать с правительством, в первую очередь в вопросах составления, планирования экономически обоснованного бюджета на предстоящий год. Там скорее всего всё согласовывается с министерствами, входящими в структуру правительства и.т.д. Каждый район не будет и вообще реально не выполнимо самостоятельно, все вопросы согласовывать с правительством и его структурными подразделениями, именно касающегося их финансирования. Следует учитывать, что есть города и районы самодостаточные - доноры, также есть субсидируемые.В прошлом году была заметка по утверждению бюджета Костанайской области на 2023 год, депутатами областного маслихата, подробнее ниже по ссылке, процитирую оттуда отрывок:В целом параметры бюджета Костанайской области на следующий год таковы: собственные доходы - 152 млрд тенге, что почти вдвое меньше, чем субвенции региону из республиканского бюджета - 306,4 млрд, еще 50,9 млрд тенге - это кредиты и трансферты из республики, 11,7 млрд тенге - от выпуска ценных бумаг.Получается собственных доходов - 152 млрд тенге, выделяемых из республиканского бюджета в виде субвенции, кредитов и трансфертов - 357,3 млрд тенге.Подробнее здесь: