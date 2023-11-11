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≡ Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47955
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 12:37
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Более года назад, на совещании жителей микрорайона Аэропорт с акимом города Костаная. Я письменно и на словах просил акима города, отделить должностные полномочия, акима области от акима города. То есть аким области, должен заниматься делами всей области, а дела города находятся в введении назначенного управленца. Но что я вижу, на встречу с жителями Куная едут и аким области и аким города.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33737
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 14:13
#15
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Цитата:
Ильяс:
Фото сделаны не Георгием

Хорошо, где автор этого фото, который разрешил их ставить в одно место с какими то обзываниями из каких то мультиков?
То есть ему разрешили пользовать его фото для обзывания в Нашей Газете?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33737
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 14:16
#16
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Цитата:
Эл-починно:
Для тех, кто не заметил, я и обратился. Цитата

Нет, ты процитировал меня и обратился ко мне лично.
Не надо опять лгать.
Иначе бы ты сделал отдельное Обращение к редакции сайта в соответствующей для того теме.

[Исправлено: 111, 11.11.2023 - 14:19]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2783
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 14:20
#17
Комментарий удален модератором.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3252
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 14:33
#18
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Что-то не получилось

[Исправлено: Козлов я, 11.11.2023 - 14:38]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2783
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 14:35
#19
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Цитата:
Козлов я:

смайлик не забыли? :-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3252
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 14:39
#20
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Цитата:
Эл-починно:
смайлик не забыли?

Картинка не встала. Не хочет в тему ложиться. А было бы прекрасно.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3252
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 14:42
#21
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2783
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 14:59
#22
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Цитата:
Козлов я:

Я под столом :lol:
ПС - надеюсь не удалят, что не по теме. ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3411
Re: Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 15:10
#23
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Редкий случай, когда я на 100% согласен с Ильясом. Если соотнести с статьёй тов. Воронина о выборах, как должен аким области приезжать теперь в Рудный или Фёдоровку? Они то теперь после выборов подотчётны народу. А вдруг Ионенко скажет ему:" Кто ты такой? Меня народ выбрал, а ты мне тут указываешь". И формально будет прав, ведь акима области народ не выбирал, а по Конституции народ выше любого акима, тем более назначенного , а не выбранного.Спокойнее акиму области тогда действительно в Костанае,здесь никаких вопросов о легитимности не возникает.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
642
Re: Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 12.11.23 - 00:17
#24
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А не привлечь ли автора к ответственности за оскорбление первых лиц города и области? Ну так, показательно, чтоб другим не повадно было? К административной, хотя бы, для начала
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3685
Re: Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 12.11.23 - 10:28
#25
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Цитата:
возможно надо бы народные новости переименовать или открыть новую рубрику

Источник:


Согласна.
Чтобы отдельные формалисты не придирались к названию, несоответствующему содержанию.
Вот есть в НГ рубрика "Мнения", где высказываются колумнисты газеты, пусть будет ещё и где высказать народу своё мнение
(Ильяс смело высказывает именно своё мнение о событиях и проч., чем и привлекает пользователей к обсуждению)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3685
Re: Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 12.11.23 - 10:37
#26
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Цитата:
vofkakst:
А не привлечь ли автора к ответственности за оскорбление первых лиц города и области? Ну так, показательно, чтоб другим не повадно было? К административной, хотя бы, для начала


Ишь ты!
Какой кровожадный!
И как радеет за авторитет властей
Нет здесь оскорбления, художественный приём автора
И на фото очень симпатичные доброжелательные мужчины :lol: :-P
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6446
Re: Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 12.11.23 - 11:06
#27
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(А не привлечь ли автора к ответственности)
Сдается мне вы кто-то из тех, раз волнуетесь за них. Я вам больше скажу,в такой ситуации как есть нынешняя экономика в стране, аппарат областного акимата следует вообще упразднить. Какой толк от них, все равно если что-то делают,без премьер министра и его окружения боятся самостоятельно что-то решать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4644
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 12.11.23 - 18:21
#28
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Цитата:
сайлау курманов:
Я вам больше скажу,в такой ситуации как есть нынешняя экономика в стране, аппарат областного акимата следует вообще упразднить. Какой толк от них, все равно если что-то делают,без премьер министра и его окружения боятся самостоятельно что-то решать.


Сайлау, на мой взгляд, нам следует более шире мыслить. В целом область является дотационной, чиновникам областного аппарата, обязательно нужно контактировать с правительством, в первую очередь в вопросах составления, планирования экономически обоснованного бюджета на предстоящий год. Там скорее всего всё согласовывается с министерствами, входящими в структуру правительства и.т.д. Каждый район не будет и вообще реально не выполнимо самостоятельно, все вопросы согласовывать с правительством и его структурными подразделениями, именно касающегося их финансирования. Следует учитывать, что есть города и районы самодостаточные - доноры, также есть субсидируемые.

В прошлом году была заметка по утверждению бюджета Костанайской области на 2023 год, депутатами областного маслихата, подробнее ниже по ссылке, процитирую оттуда отрывок:

В целом параметры бюджета Костанайской области на следующий год таковы: собственные доходы - 152 млрд тенге, что почти вдвое меньше, чем субвенции региону из республиканского бюджета - 306,4 млрд, еще 50,9 млрд тенге - это кредиты и трансферты из республики, 11,7 млрд тенге - от выпуска ценных бумаг.

Получается собственных доходов - 152 млрд тенге, выделяемых из республиканского бюджета в виде субвенции, кредитов и трансфертов - 357,3 млрд тенге.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 12.11.2023 - 18:22]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4644
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 12.11.23 - 18:58
#29
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Цитата:
Kairat stayer:
Пусть ездиют, на законодательном уровне не запрещено же. В областном центре, с пригородными жилыми массивами, проживают более четверти населения области, будут ближе к народу.


Цитата:
Kairat stayer:
Как, правило у руководителя региона больше полномочии. Те или иные проблемы граждан, поднятые на тех-же отчетных совещаниях, по итогам определенного периода, без припонов и волокиты будут решены. Что, в этом негативного, плохого.


Недавно Саба, в миру Сабит отмечал, что аким города не безликий, как предыдущие. Сразу отмечу, что не знаком с последним, чтобы отдельные грамотеи не говорили, мол лоббист, хвалит и.т.д. На мой взгляд, нынешний аким областного центра действительно прогрессивно мыслит, предворяет в жизнь новые подходы, идеи. В целом положительные сдвиги в лучшую сторону есть. Мы все хотим жить в комфортном, уютном и чистом городе. Пусть в первую очередь жители, затем и город будет умным! Есть же выражение умный дом, со всякими удобствами, где внедрены передовые технологии.

На каждом углу говорим, у нас слышащее государство. Критикуем когда чиновники не реагируют, на те или иные проблемы. Сам лично, как и другие отдельные форумчане ранее критиковал, что маленькие автобусы, пожалуйста закупают автобусы, если не ошибаюсь на 90 мест. Также, на форуме больше всех критиковал остановки для общественного транспорта, пожалуйста установили, с освещением и не продуваемые. Соглашусь, проблем много и их следует решать поэтапно.

[Исправлено: Kairat stayer, 12.11.2023 - 19:00]
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