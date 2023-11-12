Re: Сельскохозяйственную ярмарку перенесли на окраину Костаная....

Отправлено: - 17:43

Я был там посреди недели,глухомань конкретная,на весь зал из посетителей было наверное человек 5,обыкновенный магазин только ассортимент скудненький,да и нет там ничего дешевле,такие же цены как и везде,туалет только платный по 100тнг, почему то дороже даже чем на складской там хоть по 60.

Вообщем специально туда точно никто не поедет,так только местные жители которые рядом живут наверно будут заходить.