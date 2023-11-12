Re: Сельскохозяйственную ярмарку перенесли на окраину Костаная....

Отправлено: - 14:18

Мда уж..

Но наверно там ей и место..

Хотя мне тут в центре ближе было, но в виду ее, ярмарки практической бесполезности, пусть лучше будет там, где удобней, рубить то же мясо, не на улице около собак, а в помещении..