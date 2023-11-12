Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Волны памяти и мы

Отправлено: - 16:08

Юрий Яковлевич,уверена,что люди, которые всем сердцем желают увековечить память Андрея Васильевича в виде присвоении музыкальной школе его имени и расположении мемориальной доски на стене учебного заведения, очень Вам благодарны за эту статью. Нас немало. Коллеги, соратники, друзья, родственники, ученики одной из лучших музыкальных школ в стране, живущие в разных частях планеты, но до сих пор сохраняющие теплые воспоминания об учебе, и продолжающие музыкальные традиции, которые они получили здесь, на нашей земле.

Андрей Васильевич успел написать книгу, в которой рассказал о становлении музыкального образования в городе, о том, как появилась школа , в которой он столько много лет проработал бессменным директором, как учителя сами занимались строительством ( сколько фотографий в архиве тому подтверждение!). Участие детей в многочисленных конкурсах разного масштаба, от городских до международных, отслеживание дальнейшего творческого пути бывших выпускников, которые выбрали занятие музыкой своей профессией. Немногочисленный тираж разошелся по рукам людей, кому не досталась книга, берут читать и передают дальше. Память не гаснет, она остается в сердцах, воспоминаниях, в чувстве благодарности и преданности к этому человеку. Ну а государство, я лично надеюсь, проявит уважение к большой роли Андрея Васильевича в музыкальной образовательной культуре страны. Да, именно страны, а не только нашего города и области! Благодарю Вас!