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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Волны памяти и мы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47955
Юрий БОНДАРЕНКО: Волны памяти и мы
Отправлено: 12.11.23 - 13:11
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Люди рождаются, творят и уходят, но в наших силах сохранять память о тех, кто стал черточками портрета Времени и живой истории Костаная. Одна из таких замечательных фигур – ушедшего в этом году из жизни Андрея Васильевича Заики.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3411
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Волны памяти и мы
Отправлено: 12.11.23 - 13:11
#1
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Знал А.В.Замку, к сожалению не как всего учителя, а как отца своего друга. Я думаю не стоит просить чего то у государства, нужно бросить клич у его учеников, думаю никто не откажет
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33731
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Волны памяти и мы
Отправлено: 12.11.23 - 14:28
#2
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Цитата:
Ничего нового. Да вот одна беда: мир памяти в нашей костанайской культуре и образовании зыбковат.

Не нужно думаю немного обвинять людей в том, что сама культура это прежде всего хамелеон в нашей жизни, и то же образование.
Может народу надоедает, что сегодня культура одна, допустим мы почитали Сталина, потом ее отмена, сегодня опять многие за его идеи убить и расстрелять?
Ровно то же самое и с культурой образования и с какими то шоу, приносящими только деньги и развлекающими культурно только властные структуры за них.
Культура, ее История, это постоянное хамство народу и угода власть имущим, это да, флюгер в нашей жизни..
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И
§ Ильзира
(Пользователи)
Регистрация:
14.11.21
Сообщений:
10
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Волны памяти и мы
Отправлено: 12.11.23 - 16:08
#3
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Юрий Яковлевич,уверена,что люди, которые всем сердцем желают увековечить память Андрея Васильевича в виде присвоении музыкальной школе его имени и расположении мемориальной доски на стене учебного заведения, очень Вам благодарны за эту статью. Нас немало. Коллеги, соратники, друзья, родственники, ученики одной из лучших музыкальных школ в стране, живущие в разных частях планеты, но до сих пор сохраняющие теплые воспоминания об учебе, и продолжающие музыкальные традиции, которые они получили здесь, на нашей земле.
Андрей Васильевич успел написать книгу, в которой рассказал о становлении музыкального образования в городе, о том, как появилась школа , в которой он столько много лет проработал бессменным директором, как учителя сами занимались строительством ( сколько фотографий в архиве тому подтверждение!). Участие детей в многочисленных конкурсах разного масштаба, от городских до международных, отслеживание дальнейшего творческого пути бывших выпускников, которые выбрали занятие музыкой своей профессией. Немногочисленный тираж разошелся по рукам людей, кому не досталась книга, берут читать и передают дальше. Память не гаснет, она остается в сердцах, воспоминаниях, в чувстве благодарности и преданности к этому человеку. Ну а государство, я лично надеюсь, проявит уважение к большой роли Андрея Васильевича в музыкальной образовательной культуре страны. Да, именно страны, а не только нашего города и области! Благодарю Вас!
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