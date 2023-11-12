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≡ Сельскохозяйственную ярмарку перенесли на окраину Костаная. Что говорят продавцы и покупатели?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47955
Сельскохозяйственную ярмарку перенесли на окраину Костаная. Что говорят продавцы и покупатели?
Отправлено: 12.11.23 - 14:18
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Сельскохозяйственная ярмарка прошла 11 ноября. В этот раз ее перенесли из привычного Сити-центра в торговый центр и по совместительству автовокзал «Саяхат». Городские власти объясняли, что решение о переносе связано с похолоданием. По их мнению, новый рынок готов вместить всех желающих и создать комфортные условия для костанайцев.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33731
Re: Сельскохозяйственную ярмарку перенесли на окраину Костаная....
Отправлено: 12.11.23 - 14:18
#1
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Мда уж..
Но наверно там ей и место..
Хотя мне тут в центре ближе было, но в виду ее, ярмарки практической бесполезности, пусть лучше будет там, где удобней, рубить то же мясо, не на улице около собак, а в помещении..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33731
Сельскохозяйственную ярмарку перенесли на окраину Костаная. Что говорят продавцы и покупатели?
Отправлено: 12.11.23 - 14:57
#2
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Ну а мы с теплотой будем вспоминать ярмарку в центре

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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
195
Re: Сельскохозяйственную ярмарку перенесли на окраину Костаная....
Отправлено: 12.11.23 - 17:22
#3
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Из вокзала сделать рынок это нужно конечно уметь, могете господа
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