Отправлено: - 23:06

111:

Но это не исправили еще.. Цитата: Торжественная церемонимя

Цитата:Да, вот так у нас все, корявость, неточность, безалаберность во всем, в том числе и в производстве, строительстве. В общем, "Как корабль назовете, так он и поплывет"