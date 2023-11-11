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≡ Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47951
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 11.11.23 - 17:12
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Торжественная церемонимя начала строительства автомобильного завода Kia в Костанае состоялась сегодня, 11 ноября. О планах южнокорейской компании стало известно на инвестфоруме в начале августа. Завод, который в год должен выпускать до 70 000 автомобилей, планируют запустить в 2025 году.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3161
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 11.11.23 - 17:12
#1
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Завод будет реальный или как сейчас на другом заводе готовый автомбиль отмавают от скотча, прикручивают колеса и втородорого продают как местный автомобиль?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33722
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 11.11.23 - 17:15
#2
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Все таки начали..
Круто!
Как то не верилось изначально..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9603
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 11.11.23 - 18:05
#3
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Цитата:
Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае

Источник:

Что то меня терзают смутные сомнения,как можно построить завод по производству современных автомобилей всего за 250 млн$,разве что будет некое большое помещение,в котором будут прикручивать колёса.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6442
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 11.11.23 - 19:07
#4
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Если завод можно построить за четверть миллиардов, то на украденные двести миллиардов только одной семьёй можно построить восемьсот таких производств. Это же прямое вредительство и ущерб народу и стране. Судить надо за это....
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
100
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 11.11.23 - 20:20
#5
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Гигафабрика Берлин» производит батареи, аккумуляторные блоки, трансмиссии и сиденья, литьё, штамповку, покраску, сборку трансмиссии и окончательную сборку Model 3, Model Y и будущих моделей с производственной мощностью 500 000 автомобилей в год[6][7]. Завод занимается производством Tesla Model Y[3]. Предполагаемая стоимость завода составляет около 4 миллиардов евро[8].
А у нас шиноманташ 8-)
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1372
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 11.11.23 - 21:26
#6
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Эх, исправили слово "автокампонентов", пока я писал комментарий. А то я хотел немного покритиковать. :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33722
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 11.11.23 - 21:37
#7
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Цитата:
olegggon:
Эх, исправили слово "автокампонентов", пока я писал комментарий

Но это не исправили еще..
Цитата:
Торжественная церемонимя
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1372
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 11.11.23 - 23:06
#8
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Цитата:
111:
Но это не исправили еще.. Цитата: Торжественная церемонимя

Да, вот так у нас все, корявость, неточность, безалаберность во всем, в том числе и в производстве, строительстве. В общем, "Как корабль назовете, так он и поплывет" :-P
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
143
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 12.11.23 - 01:53
#9
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У нас каждый "пук" - историческое значение имеет.. а почему-то такую "историю" хоронят спустя год-полтора, а иногда даже не начавшись.. все отмылось, отъелось, разбежалось.. остались только слова да пару бумажек... ну что же.. глянем на новое "историческое"...
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