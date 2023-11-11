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≡ Цель - воспитать настоящую ажеку - Как тренер личностного роста, ИП и члены Совета матерей учили девочек нравственности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47951
Цель - воспитать настоящую ажеку - Как тренер личностного роста, ИП и члены Совета матерей учили девочек нравственности
Отправлено: 11.11.23 - 20:53
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Форум по итогам проекта «Сыргалым» (этим словом называют девушек, надевших свои первые сережки) состоялся 31 октября. Как объяснили организаторы из Совета матерей АНК Костанайской области, их цель: воспитать прекрасную женщину и ажешку. Уроки хорошего тона для школьниц провели предприниматель, тренер личностного роста и члены Совета матерей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33722
Re: Цель - воспитать настоящую ажеку - Как тренер личностного...
Отправлено: 11.11.23 - 20:53
#1
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Для детдомовцев это может и хорошо, но все таки это впитывается с молоком матери как говорится..
А чтобы заменить мать и отца, то нужно дитя забирать к себе на пожизненно, и то не все так гладко будет..
Просто тупо учить тем более нравственности, конечно от этого ничего не выйдет..
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