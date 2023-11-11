Re: Цель - воспитать настоящую ажеку - Как тренер личностного...

Отправлено: - 20:53

Для детдомовцев это может и хорошо, но все таки это впитывается с молоком матери как говорится..

А чтобы заменить мать и отца, то нужно дитя забирать к себе на пожизненно, и то не все так гладко будет..

Просто тупо учить тем более нравственности, конечно от этого ничего не выйдет..