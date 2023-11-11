Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...

Отправлено: - 19:07

Если завод можно построить за четверть миллиардов, то на украденные двести миллиардов только одной семьёй можно построить восемьсот таких производств. Это же прямое вредительство и ущерб народу и стране. Судить надо за это....