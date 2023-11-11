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Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
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