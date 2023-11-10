НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47951
До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
Отправлено: 10.11.23 - 18:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогу между микрорайонами Костанай-2 и Аэропорт открыли сегодня, 10 ноября. Марат ЖУНДУБАЕВ и Кумар АКСАКАЛОВ вместе со своими подчиненными и журналистами проехали по новой трассе на автобусе. "Аким города решил покатать нас по новой дороге" - пошутил в начале пути Аксакалов.
Читать новость

р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
638
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 11.11.23 - 19:26
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Дорога как идет, через ПЧСТР?


....через ПЧСТР не этой дороги,через узкую,вот и выесняется какой ты сторожил,что не знаешь где дорога проходит.. :-P :-P :-P
Профайл
Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
100
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 11.11.23 - 20:04
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, дорогие товарищи. Проехал я сегодня по этой дороге самолично. Да, наконец то нашим ЖКХшникам в голову приходят умные мысли, спасибо за это вам огромное. На кривом магазине вот как додумались, хорошо в 23 а не 32 году. И нет пробки вечной. Ещё б расширили чуточку или разметили что бы прямоедующие не перекрывали правый съезд, расцеловал бы. Так вот, про проезд с береке на уральскую, ну ешкин кот, ну вот в 23 году ж живём 21 века. Ну неужели нельзя сделать норм ЖД переезд? Почему там скочешь как на любом в принципе у нас в городе? Можно и знак ,стоп, не ставить. Потому что на скорости не переведёшь. Как и любой в Костанае. И правильно по поводу шлагбаума мысль высказана...не разгонятся. И тем более плиты скоро в сыру землю уйдут, все в порядке вещей за 914 мультиков. Да не проводите вы Экспо да форумы за миллиарды, покатайте ЖКХшников в командировки как надо строить дороги пусть посмотрят. Гораздо экономнее
Профайл
Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
100
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 11.11.23 - 20:10
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 были по Матросова норм, с рельс и двутавра. Один из них разломали, счас стал наш, родной Костанайский. ЖКХ процент наверно с автозапчастей и сто научились ловить. Как и с колодцами коммунальными))). А вообще за дороги спасибо конечно. Баймагамбетова (обратите внимание на колодцы) бы починить да Беды
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS