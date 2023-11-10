Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...

Отправлено: - 20:04

Здравствуйте, дорогие товарищи. Проехал я сегодня по этой дороге самолично. Да, наконец то нашим ЖКХшникам в голову приходят умные мысли, спасибо за это вам огромное. На кривом магазине вот как додумались, хорошо в 23 а не 32 году. И нет пробки вечной. Ещё б расширили чуточку или разметили что бы прямоедующие не перекрывали правый съезд, расцеловал бы. Так вот, про проезд с береке на уральскую, ну ешкин кот, ну вот в 23 году ж живём 21 века. Ну неужели нельзя сделать норм ЖД переезд? Почему там скочешь как на любом в принципе у нас в городе? Можно и знак ,стоп, не ставить. Потому что на скорости не переведёшь. Как и любой в Костанае. И правильно по поводу шлагбаума мысль высказана...не разгонятся. И тем более плиты скоро в сыру землю уйдут, все в порядке вещей за 914 мультиков. Да не проводите вы Экспо да форумы за миллиарды, покатайте ЖКХшников в командировки как надо строить дороги пусть посмотрят. Гораздо экономнее