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До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47951
До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
Отправлено: 10.11.23 - 18:13
Дорогу между микрорайонами Костанай-2 и Аэропорт открыли сегодня, 10 ноября. Марат ЖУНДУБАЕВ и Кумар АКСАКАЛОВ вместе со своими подчиненными и журналистами проехали по новой трассе на автобусе. "Аким города решил покатать нас по новой дороге" - пошутил в начале пути Аксакалов.
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Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 10.11.23 - 18:13
А где мои комментарии?
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 10.11.23 - 18:15
Цитата:
Так в 4 раза быстрее или в 10?
Или в 10 раз быстрее чем например ехать зимой на велосипеде?
В среднем от микрорайона Аэропорт до ТРЦ Kostanay Plaza можно будет проехать примерно за 3 минуты. Это в 4 раза быстрее, чем ехать в объезд и в 10 раз быстрее.
Так в 4 раза быстрее или в 10?
Или в 10 раз быстрее чем например ехать зимой на велосипеде?
До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
Отправлено: 10.11.23 - 18:21
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14457
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 10.11.23 - 18:26
Цитата:
как это? чет тут немного не понятна мысль акима)
журналист точно ее передал? ничего не переврал?)) я ее и так и эдак кручу и пока не могу понять что аким имел ввиду этой фразой)
Если не будет замечаний от водителей, значит все нормально! А если будет как любят писать журналисты, "Смыло после первого дождя или первой зимы", тогда придется проверять.
Источник:
Источник:
как это? чет тут немного не понятна мысль акима)
журналист точно ее передал? ничего не переврал?)) я ее и так и эдак кручу и пока не могу понять что аким имел ввиду этой фразой)
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 117
До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
Отправлено: 10.11.23 - 18:52
Цитата:
Исправил, спасибо. "Это в 4 раза быстрее по расстоянию, чем ехать в объезд. А по времени в 10 раз быстрее."
111:
Так в 4 раза быстрее или в 10?
Так в 4 раза быстрее или в 10?
Исправил, спасибо. "Это в 4 раза быстрее по расстоянию, чем ехать в объезд. А по времени в 10 раз быстрее."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9039
До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
Отправлено: 10.11.23 - 19:03
Цитата:
-----Все - таки не быстрее , а меньше или короче ? Вы сравниваете скорость и расстояние ???
Георгий ГОВОРОВ:
"Это в 4 раза быстрее по расстоянию
"Это в 4 раза быстрее по расстоянию
-----Все - таки не быстрее , а меньше или короче ? Вы сравниваете скорость и расстояние ???
До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
Отправлено: 10.11.23 - 19:07
Цитата:
Мда уж..
Но в общем понял..
Георгий ГОВОРОВ:
Это в 4 раза быстрее по расстоянию,
Это в 4 раза быстрее по расстоянию,
Мда уж..
Но в общем понял..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1371
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 10.11.23 - 21:11
По фото видно, что дорога неровная, колхозная. Видел я, как укладывали асфальт в дождь, слякоть. Долго не простоит, к бабке не ходи. У нас одна дорога более менее нормальная, это Абая и это за 30 лет тауельсиздика. Конечно по ушам народу проехать легко, мол почти миллиард стоит. Альтернатив не знаем и поэтому съедаем всё и радуемся до поры.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1945
До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
Отправлено: 10.11.23 - 21:29
Цитата:
Вместе с изменением заголовка пропали из виду и комментарии. На статистике это не отразилось.
111:
А где мои комментарии?
А где мои комментарии?
Вместе с изменением заголовка пропали из виду и комментарии. На статистике это не отразилось.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1945
До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
Отправлено: 10.11.23 - 21:32
Цитата:
Аким имел в виду вариант, когда асфальт смывается с дороги после дождей или после первой зимы. Фраза передана точно. Только запятые не расставлены там, где они нужны. Сейчас исправлю.
abaika95:
я ее и так и эдак кручу и пока не могу понять что аким имел ввиду этой фразой)
я ее и так и эдак кручу и пока не могу понять что аким имел ввиду этой фразой)
Аким имел в виду вариант, когда асфальт смывается с дороги после дождей или после первой зимы. Фраза передана точно. Только запятые не расставлены там, где они нужны. Сейчас исправлю.
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.01.23
- Сообщений:
- 531
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 10.11.23 - 22:58
Всем Привет!
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.01.23
- Сообщений:
- 531
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 10.11.23 - 23:03
Последнее предложение статьи правильно сформулировать можно?....., что на дороге между Аэропортом и Береке уложено полотно из двухслойного асфальтового бетона!!!
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 117
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 11.11.23 - 10:26
Цитата:
Да, я переслушал запись диктофона, так предложение сформулировал руководитель отдела ЖКХ.
soldat pv:
из двухслойного асфальтового бетона
из двухслойного асфальтового бетона
Да, я переслушал запись диктофона, так предложение сформулировал руководитель отдела ЖКХ.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 638
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 11.11.23 - 19:23
Цитата:
....будем рады хоть такой дороги....
olegggon:
По фото видно, что дорога неровная, колхозная. Видел я, как укладывали асфальт в дождь, слякоть. Долго не простоит, к бабке не ходи. У нас одна дорога более менее нормальная, это Абая и это за 30 лет тауельсиздика. Конечно по ушам народу проехать легко, мол почти миллиард стоит. Альтернатив не знаем и поэтому съедаем всё и радуемся до поры.
По фото видно, что дорога неровная, колхозная. Видел я, как укладывали асфальт в дождь, слякоть. Долго не простоит, к бабке не ходи. У нас одна дорога более менее нормальная, это Абая и это за 30 лет тауельсиздика. Конечно по ушам народу проехать легко, мол почти миллиард стоит. Альтернатив не знаем и поэтому съедаем всё и радуемся до поры.
....будем рады хоть такой дороги....
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